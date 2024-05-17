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Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…

İsrail ordusu Gazze’de soykırıma devam ederken bir yandan da işgal altındaki Batı Şeria’da büyük bir tutuklama kampanyası sürdürüyor. İsrail ordusunun Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik işkence görüntüleri pek çok kez ortaya dökülürken ordu, suiistimallere karşı harekete geçeceğini duyurmuştu. BBC Verify, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik tacize devam ettiğini ve askerlerin şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığını ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 16:47 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 17:17
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…

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İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da ise büyük bir tutuklama kampanyası yürütüyor. Batı Şeria'da tutuklanan Filistinlilere yönelik işkencelerin ortaya çıkmasının ardından soykırım ordusu IDF, suiistimalllere karşı harekete geçme taahhüdünde bulunmuştu. BBC Verify ise Batı Şeria'da işkencenin devam ettiğini ortaya çıkardı.

IDF üyelerinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ekran görüntüleriIDF üyelerinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ekran görüntüleri

İSRAİL ORDUSU İŞKENCEYE DEVAM EDİYOR

BBC, İsrail bayraklarına sarılı tutukluların fotoğrafları da dahil olmak üzere 45 fotoğraf ve videoyu analiz etti. İsrail Savunma Kuvvetleri ise askerlerinin "kabul edilemez davranışlar" sergilemesi durumunda disiplin cezasına çarptırıldığını veya açığa alındığını duyurdu. Öte yandan BBC'nin yayımladığı görüntüler ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

BBC Verify, şubat ayında İsrail ordusu IDF'nin suiistimallerini ortaya çıkarmıştı.

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BBC O GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

IDF askerleri tarafından sosyal medyada paylaşılan 45 video ve fotoğrafı inceleyen BBC Verify, içeriklerin İsrail Silahlı Kuvvetlerinin en büyük piyade tugayı olan ve ağırlıklı olarak Batı Şeria'da faaliyet gösteren Kfir Tugayı'na bağlı 11 asker tarafından paylaşıldığını ortaya çıkardı. 11 kişinin tamamı askerdi ve kimliklerini sosyal medyada gizleyemediler.

Videolarda İsrail askerlerinin gece evlere girip Filistinlileri gözaltına aldığı, çoğu zaman ellerini ve gözlerini bağladığı tespit edildi. Başörtülerini bağlamaya fırsat bulamayan kadınların paniğe kapıldığı belirtildi.

Yohai Vazana isimli bir İsrail askerinin ise Filistinlilerin evine baskın sırasında bir kadının önünde poz verdiği görüldü.Yohai Vazana isimli bir İsrail askerinin ise Filistinlilerin evine baskın sırasında bir kadının önünde poz verdiği görüldü.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİ İSRAİL ASKERLERİ PAYLAŞTI

Vücut kamerası kullanan İsrail askerleri, Filistinlilerin gözaltına alındığı 22 video ve fotoğrafı Facebook ve Tiktok'ta yayımladı. TikTok ise şiddet içerikli olduğu gerekçesi ile videoları kaldırdı.

Filistinliler, İsrail askerleri tarafından tutuklanan Filistinlilerin ellerinin- gözlerinin bağlandığı, askeriye ve kolluk kuvvetleri tarafından genellikle "stres pozisyonları" olarak adlandırılan pozisyonlarda yere yatmaya veya çömelmeye zorlandığı görüldü.

BBC'ye konuşan uzmanlar, İsrail askerlerinin yayımladığı görüntülerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini söyledi.

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