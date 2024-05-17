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ABD’nin inşa ettiği yüzer iskeleden ilk yardımlar Gazze’ye girdi: Yardım kuruluşları ‘yetersiz’ buldu

ABD’nin Gazze’ye inşa ettiği yüzer iskeleden yardım girişi bugün başladı. Gazze’deki insani yardım grupları, yardımların çok düşük olduğunu belirtirken ABD ordusu, Gazze’ye herhangi bir asker girişinin olmadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 14:59
ABD’nin inşa ettiği yüzer iskeleden ilk yardımlar Gazze’ye girdi: Yardım kuruluşları ‘yetersiz’ buldu

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Gazze'ye deniz yolu ile yardım ulaştırılması için ABD tarafından inşa edilen yüzer iskeleden ilk yardımlar Gazze'ye ulaştı.

YÜZER İSKELEDEN GELEN YARDIMLAR YETERSİZ KALDI

Gazze'ye gönderilen yardımlar cuma günü erken saatlerde, ABD ordusu tarafından inşa edilen geçici bir iskele aracılığıyla karaya ulaştırıldı. Öte yandan insani yardım grupları, gelen yardımın, Gazze'deki ihtiyacı karşılamak için gerekli olduğunu söyledikleri miktarın çok altında olduğunu belirtti.

ABD ordusu, Pentagon'un mart ayında duyurduğu deniz yardım koridorunun tamamlanmasında önemli bir adım olan yüzen iskeleyi ve Gazze sahiline giden yolu demirlediğini açıklamıştı. Ancak ABD'li yetkililer ve uluslararası yardım grupları deniz sevkiyatlarının yalnızca kara geçişleri yoluyla yapılan teslimatları destekleyebileceğini, onların yerini alamayacağını söylemişti.

ABD ordusundan yapılan açıklamada hiçbir ABD askerinin Gazze'ye girmediğini belirtti ve yalnızca bazı ülke ve kuruluşlar tarafından bağışlanan malzemelerin teslimatı için lojistik destek sağladığını vurguladı.

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