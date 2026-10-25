İran’dan ABD’ye müzakere mesajı: Tek taraflı taleplere tepki! Hürmüz Boğazı için uyarı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın müzakere masasını terk etmediğini belirterek ABD’yi tek taraflı taleplerini dayatmakla suçladı. Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin sorumlusunun İran olmadığını dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar ettiğini söyledi.
Almanya'nın ARD televizyonuna açıklamalarda bulunan Bekayi, İran'ın müzakere masasını hiçbir zaman terk etmediğini belirtti.
"ABD TEK TARAFLI TALEPLERİNDE ISRAR EDİYOR"
Bekayi, "Sorun, ABD'nin tek taraflı taleplerinde ısrar etmesi ve bunları dayatmaya çalışması. İran'ın, İngiltere'deki hava üslerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen bu tür operasyonlarla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI
Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığını belirten Bekayi, bunun nedeninin İran olmadığını savundu.
Bekayi, "ABD ve İsrail bu su yolunu kötüye kullandı. Çünkü İran'a yönelik askeri saldırılarını ve yasa dışı, saldırgan tutumlarını sürdürmek için tüm bölgeyi kullanmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"
Bekayi, söz konusu durum devam ettiği sürece İran'ın toprak bütünlüğünü, ulusal güvenliğini ve halkını korumak için gerekli tedbirleri almaktan başka seçeneğinin olmadığını kaydetti.