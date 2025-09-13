İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası

The Washington Post, Mossad'ın kara saldırısı konusundaki çekincelerinin, saldırının nasıl yapılacağı ve "belki de başarı olasılığını etkilediğini" iddia etti.

The Washington Post'a konuşan yetkililerin belirttiğine göre Mossad Başkanı David Barnea , Katar 'daki Hamas yetkililerinin öldürülmesine karşı çıktı çünkü böyle bir eylem Katarlıların ve kurumun geliştirdiği ilişkiyi bozabilirdi.

İsrail'in Katar'a saldırısı, Reuters

MOSSAD'IN FÜZE HEZİMETİ

Mossad'ın, Hamas liderlerine Katar'da saldırıya karşı çıkmasının ardından İsrail'in ülkede Mossad ajanlarını konuşlandırmak yerine ikincil bir seçeneğe yani "uzaktan 10 füze atan 15 savaş uçağı fırlatmak" ifadesini kullandı.

İsrail Hamas'ın üst düzey yetkililerini hedef aldığı saldırıdan Halil el Hayya dahil yöneticiler etkilenmedi. Hamas, saldırıda heyetinin birkaç yakını ve yardımcısının yanı sıra bir Katarlı subayın da öldürüldüğünü belirtti.

"İSRAİL İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ"

The Washington Post'un belirttiğine göre saldırının detaylarına aşina olan fakat konuşma yetkisi olmayan bir yetkili "İsrail istediğini elde edemedi." dedi.

Geçtiğimiz yıl İsrail şehit Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da yatak odasına bomba yerleştirerek öldürmüştü. İsrailli yetkili, "Bu sefer Mossad bunu karada yapmaya yanaşmadı." dedi ve Katar'ı Hamas ile görüşmelerde önemli bir aracı olarak gördüğünü belirtti.