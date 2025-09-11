İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli

İsrail ve Lübnan basını, Tel Aviv'in Hamas yetkililerine yönelik saldırıda asıl adresinin Katar değil Türkiye olduğunu yazdı.
"İSRAİL'İN İLK HEDEFİ TÜRKİYE'YDİ"
Lübnan gazetesi El Ahbar'ın Mısır kaynaklarına dayandırdığı haberde Hamas'a yönelik saldırının ilk adresinin Türkiye olduğunu iddia etti. Kısa süre içinde haber İsrail devlet televizyonu Kann da duyuruldu.
TRUMP İDDİASI NATO ENGELİ
Kaynaklara göre Netanyahu hükümeti, Trump yönetiminin Türkiye'nin NATO üyeliği nedeniyle orada böyle bir adım atamayacağını ancak Katar konusunda meseleyi kolaylıkla halledebileceğini düşündüğü için Katar'da harekete geçti.
RAPORDA TEK BİR DETAY YOK
Raporda, Türkiye'de planlanan operasyonun zamanlamasına dair ayrıntıya yer verilmedi.
MOSSAD HESAPLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERİYOR
İsrail geçtiğimiz salı günü Katar'da Hamas yöneticilerini hedef alırken Mossad güdümlü siyonist sosyal medya hesapları ise "Bir sonraki hedef Türkiye" paylaşımları yaptı ve özellikle de İstanbul ile Ankara'yı hedef gösterdi. Öyle ki Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin koordinatlarını paylaştı.
İsrailli operasyon hesapları Türkiye'yi hedef göstermeye devam ederken Mısır kaynaklarının iddiası gündem oldu.