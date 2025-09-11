İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli

İsrail ve Lübnan basını, Tel Aviv'in Hamas yetkililerine yönelik saldırıda asıl adresinin Katar değil Türkiye olduğunu yazdı.

İsrail'in Katar'a saldırısı, Reuters RAPORDA TEK BİR DETAY YOK Raporda, Türkiye'de planlanan operasyonun zamanlamasına dair ayrıntıya yer verilmedi. MOSSAD HESAPLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERİYOR İsrail geçtiğimiz salı günü Katar'da Hamas yöneticilerini hedef alırken Mossad güdümlü siyonist sosyal medya hesapları ise "Bir sonraki hedef Türkiye" paylaşımları yaptı ve özellikle de İstanbul ile Ankara'yı hedef gösterdi. Öyle ki Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin koordinatlarını paylaştı. İsrailli operasyon hesapları Türkiye'yi hedef göstermeye devam ederken Mısır kaynaklarının iddiası gündem oldu.