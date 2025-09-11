PODCAST CANLI YAYIN

İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli

İsrail, Katar’da Hamas yetkililerini hedef aldığı saldırının ardından Türkiye’yi tehdit ederken siyonist basında Tel Aviv’in ilk hedefinin Ankara olduğu iddiası patlak verdi. İsrail ve Lübnan basını, saldırının ilk adresinin Katar değil, Türkiye olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi:
İsrail ve Lübnan basını, Tel Aviv'in Hamas yetkililerine yönelik saldırıda asıl adresinin Katar değil Türkiye olduğunu yazdı.

İsrail'in Katar'a saldırısı, Reutersİsrail'in Katar'a saldırısı, Reuters

"İSRAİL'İN İLK HEDEFİ TÜRKİYE'YDİ"

Lübnan gazetesi El Ahbar'ın Mısır kaynaklarına dayandırdığı haberde Hamas'a yönelik saldırının ilk adresinin Türkiye olduğunu iddia etti. Kısa süre içinde haber İsrail devlet televizyonu Kann da duyuruldu.

Derin Amerika ve MOSSADdan Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan tehdidi! CIAci Rubin İsraile İstanbulu vur dedi: NATO onları korumazDerin Amerika ve MOSSADdan Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan tehdidi! CIAci Rubin İsraile İstanbulu vur dedi: NATO onları korumaz

TRUMP İDDİASI NATO ENGELİ

Kaynaklara göre Netanyahu hükümeti, Trump yönetiminin Türkiye'nin NATO üyeliği nedeniyle orada böyle bir adım atamayacağını ancak Katar konusunda meseleyi kolaylıkla halledebileceğini düşündüğü için Katar'da harekete geçti.

İsrail'in Katar'a saldırısı, Reutersİsrail'in Katar'a saldırısı, Reuters

RAPORDA TEK BİR DETAY YOK

Raporda, Türkiye'de planlanan operasyonun zamanlamasına dair ayrıntıya yer verilmedi.

MOSSAD HESAPLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERİYOR

İsrail geçtiğimiz salı günü Katar'da Hamas yöneticilerini hedef alırken Mossad güdümlü siyonist sosyal medya hesapları ise "Bir sonraki hedef Türkiye" paylaşımları yaptı ve özellikle de İstanbul ile Ankara'yı hedef gösterdi. Öyle ki Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin koordinatlarını paylaştı.

İsrailli operasyon hesapları Türkiye'yi hedef göstermeye devam ederken Mısır kaynaklarının iddiası gündem oldu.

Mossad güdümlü hesaplardan Türkiye'ye tehdit, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMossad güdümlü hesaplardan Türkiye'ye tehdit, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MİT İDDİASINDAN SONRA ZIVANADAN ÇIKTILAR

Katar'a İsrail'in saldırısını 8 dakika önce Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) haber verdiği ve Hamas yetkililerinin bu şekilde kurtulduğu iddia edilirken Mossad güdümlü hesaplar Türkiye'ye yönelik tehditleri artırdı.

Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdiCharlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi

