İsrailli Bakan’ın alçak imasın UCM’den tutuklama çağrısı | Filistin: Soykırımdan ABD yönetimi sorumlu!

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

''SOYKIRIMDAN WASHİNGTON YÖNETİMİ SORUMLU''

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Smotrich'in Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasına ilişkin açıklamalarının "İşgalcileri desteklemekle, onları ceza ve hesap vermekten korumakla övünen ABD'nin desteğiyle çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere sivil halka karşı kanlı katliamlar gerçekleştiren işgalci İsrail liderlerinin sorumlu tutulması gereken bir savaş bir suçu" olduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, "Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler ile İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların İsrail'i topraklarımıza ve halkımıza karşı işlediği suçlardan dolayı art arda kınamaları, Japonya'da İsrailli büyükelçinin Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıl dönümüne davet edilmemesi, işgalci İsrail'in uluslararası sistemde dışlandığını gösteriyor." dedi.

İsrail'in uluslararası alanda kınanmasının önemine işaret eden Ebu Rudeyne, "İki devletli çözümün korunması için işgalci İsrail devletini derhal saldırıları durdurmaya, uluslararası hukuka uymaya ve Filistin devletini tanımaya zorlamanın zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

"ABD, işgalci İsrail'i, ahlaksızca, sorumsuzca, kuralsız ve kanunsuz bir şekilde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlamalı." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, bunun Washington yönetiminin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.