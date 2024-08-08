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İsrailli Bakan'ın alçak imasın UCM'den tutuklama çağrısı | Filistin: Soykırımdan ABD yönetimi sorumlu!

Filistin, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Bezalel Smotrich için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama emri talep etti. Alçak ifadeye ülkelerden tepkiler yükselirken Filistin bir kez daha ''Katliamlardan Washington yönetimi sorumludur'' dedi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:42 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 23:39
İsrailli Bakan’ın alçak imasın UCM’den tutuklama çağrısı | Filistin: Soykırımdan ABD yönetimi sorumlu!

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Filistin, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama emri talep etti.

UCM'DEN TUTUKLAMA EMRİ ÇAĞRISI

UCM'den konuyla ilgili tutuklama emri çıkarması talep edilen açıklamada, ifadeleri kınanan İsrailli Bakan'ın sözleri "uluslararası hukuk kurallarının ve insanlığın temel ilkelerinin açık bir ihlali" olarak değerlendirildi.

İsrailli Bakan'ın açıklamalarının "Uluslararası Adalet Divanına da (UAD) açık bir meydan okuma ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası fikir birliğine doğrudan saygısızlık" olduğu da kaydedildi.


''SOYKIRIMIN AÇIK İTİRAFI''

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Smotrich'in açıklamasının, soykırım politikasını benimsemenin ve bununla övünmenin açık bir itirafıdır." denildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Dışişleri Bakanlığının Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesi ve Smotrich'in açıklamaları için "Tüm bunlar işgalci devletin dünyaya meydan okuduğu provokatif eylemlerdir." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırganlığını durdurmaya zorlamak ve uluslararası meşruiyet ile uluslararası kararlara saygı duymasını sağlamak için dünyanın tüm ülkelerinden uluslararası müdahale gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
''SOYKIRIMDAN WASHİNGTON YÖNETİMİ SORUMLU''

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Smotrich'in Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasına ilişkin açıklamalarının "İşgalcileri desteklemekle, onları ceza ve hesap vermekten korumakla övünen ABD'nin desteğiyle çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere sivil halka karşı kanlı katliamlar gerçekleştiren işgalci İsrail liderlerinin sorumlu tutulması gereken bir savaş bir suçu" olduğunu söyledi.

Ebu Rudeyne, "Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler ile İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların İsrail'i topraklarımıza ve halkımıza karşı işlediği suçlardan dolayı art arda kınamaları, Japonya'da İsrailli büyükelçinin Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıl dönümüne davet edilmemesi, işgalci İsrail'in uluslararası sistemde dışlandığını gösteriyor." dedi.

İsrail'in uluslararası alanda kınanmasının önemine işaret eden Ebu Rudeyne, "İki devletli çözümün korunması için işgalci İsrail devletini derhal saldırıları durdurmaya, uluslararası hukuka uymaya ve Filistin devletini tanımaya zorlamanın zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

"ABD, işgalci İsrail'i, ahlaksızca, sorumsuzca, kuralsız ve kanunsuz bir şekilde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlamalı." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, bunun Washington yönetiminin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrichİsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

İSRAİLLİ BAKAN GAZZELİLERİN AÇLIĞINI 'MEŞRU' BULDU

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ihsas eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına almasının gerektiğini kaydetmişti.

MISIR VE İSVİÇRE'DEN TEPKİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, Smotrich'i, "şekil ve içerik açısından utanç verici ve kabul edilemez olan" söz konusu açıklamalarından ötürü kınadı.

Söz konusu açıklamaların, uluslararası insancıl hukukun ve işgalci güç olan İsrail'in işgal altındaki Filistin halkının emniyetini ve temel hayati ihtiyaçlarını karşılamasını öngören 4'üncü Cenevre Sözleşmesinin ihlali olduğu ifade edildi.

İsviçre de Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in son açıklamaları kabul edilemez." dedi.

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