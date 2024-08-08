İsrailli Bakan’ın alçak imasın UCM’den tutuklama çağrısı | Filistin: Soykırımdan ABD yönetimi sorumlu!

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
''SOYKIRIMDAN WASHİNGTON YÖNETİMİ SORUMLU''
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Smotrich'in Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılmasına ilişkin açıklamalarının "İşgalcileri desteklemekle, onları ceza ve hesap vermekten korumakla övünen ABD'nin desteğiyle çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere sivil halka karşı kanlı katliamlar gerçekleştiren işgalci İsrail liderlerinin sorumlu tutulması gereken bir savaş bir suçu" olduğunu söyledi.
Ebu Rudeyne, "Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler ile İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların İsrail'i topraklarımıza ve halkımıza karşı işlediği suçlardan dolayı art arda kınamaları, Japonya'da İsrailli büyükelçinin Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıl dönümüne davet edilmemesi, işgalci İsrail'in uluslararası sistemde dışlandığını gösteriyor." dedi.
İsrail'in uluslararası alanda kınanmasının önemine işaret eden Ebu Rudeyne, "İki devletli çözümün korunması için işgalci İsrail devletini derhal saldırıları durdurmaya, uluslararası hukuka uymaya ve Filistin devletini tanımaya zorlamanın zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
"ABD, işgalci İsrail'i, ahlaksızca, sorumsuzca, kuralsız ve kanunsuz bir şekilde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlamalı." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, bunun Washington yönetiminin sorumluluğu olduğunun altını çizdi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich
İSRAİLLİ BAKAN GAZZELİLERİN AÇLIĞINI 'MEŞRU' BULDU
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.
İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ihsas eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.
Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına almasının gerektiğini kaydetmişti.
MISIR VE İSVİÇRE'DEN TEPKİ
Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, Smotrich'i, "şekil ve içerik açısından utanç verici ve kabul edilemez olan" söz konusu açıklamalarından ötürü kınadı.
Söz konusu açıklamaların, uluslararası insancıl hukukun ve işgalci güç olan İsrail'in işgal altındaki Filistin halkının emniyetini ve temel hayati ihtiyaçlarını karşılamasını öngören 4'üncü Cenevre Sözleşmesinin ihlali olduğu ifade edildi.
İsviçre de Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in son açıklamaları kabul edilemez." dedi.