Joe Biden’dan BM’ye veda konuşması: ABD basını resmen dalga geçti! Hamas’a iftira İsrail’e Filistin çağrısı

New York Times BM konuşmasında, aylardır Gazze'de ateşkes oyununda yaptığı gibi Hamas'ı hedef alırken sözde İsrail 'e de saldırıları durdurması için çağrı yaptı.

BIDEN BM KÜRSÜSÜNDE ALAY KONUSU OLDU

Biden konuşmaya başladığı andan itibaren ise ABD basınında alay konusu oldu. New York Times muhabirleri Michael Crowley ve Peter Baker, "Biden'ın İrlandalı şairden alıntı yapması yalnızca 5 dakika sürdü" ve "İrlandalı şairden alıntı yapmadığı sürece bu bir Biden konuşması sayılmaz" ifadelerini kullandı.

New York Times

HAMAS'A ALÇAK İFTİRA

New York'ta BM kürsüsünde konuşan Biden, Hamas'ı ve 7 Ekim 2023 tarihli Aksa Tufanı Operasyonu'nu hedef aldı ve İsrail'in Hamas'a yönelik iftiralarını BM'ye taşıdı.

FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Biden bir yandan da Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı yaparken Filistin konusunda aylardır devam ettirdiği ikircikli tutumu sürdürdü.

Biden 7 Ekim'den bu yana geçen bir yılda sözde ateşkes çağrısı yaparken resmen İsrail konusunda dünyayı oyaladı.