ABD-İsrail koalisyonu ve İran arasında savaş devam ederken Trump yönetimi İran Parlamento Başkanı Muhammed Bagher Galibaf'ı "potansiyel bir ortak ve hatta gelecekteki lider" olarak işaret ediyor.

WASHINGTON'DAN "TAHRAN'DAKİ İŞBİRLİKÇİ" İDDİASI

ABD'li iki yetkili, Washington ve müttefiklerini defalarca tehdit eden 64 yaşındaki Galibaf'ın, Beyaz Saray'daki bazı kişiler tarafından savaşın bir sonraki aşamasında İran'ı yönetebilecek ve Trump yönetimiyle müzakere edebilecek bir ortak olarak görüldüğünü iddia etti.

Politico'ya göre bir yetkili"O güçlü bir aday. En üst sıralarda yer alan isimlerden biri. Ama onları test etmemiz gerekiyor ve acele edemeyiz." dedi.