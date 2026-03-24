ABD'den İran'da Venezuela modeli Galibaf iddiası

ABD'de Donald Trump yönetimi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın olası bir müzakere ortağı ve hatta “gelecekteki lider” olabileceğini iddia ediyor. Beyaz Saray'dan "İran işleri zorlaştırabileceğini kanıtladı, petrolünü teslim etmez." açıklamaları da gelirken Tahran Galibaf'ın ABD ile ortak olmayacağını belirtti.

  • Trump yönetimi İran Parlamento Başkanı Muhammed Bagher Galibaf'ı potansiyel ortak ve gelecekteki lider olarak değerlendiriyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump İran'ın enerji santrallerine yönelik askeri saldırıları beş gün süreyle durdurduğunu açıkladı.
  • Trump yönetimi İran'da Venezuela modelini deneyerek Hark Adası'nı ele geçirmeden bir sonraki liderle anlaşma yapmayı hedefliyor.
  • Trump cumartesi günü İran'a Hürmüz Boğazı'nı pazartesiye kadar açmaması halinde elektrik santrallerini bombalamakla tehdit etmişti.
  • Uluslararası Kriz Grubu analisti Ali Vaez, Galibaf'ın İslamcı düzene bağlı olması nedeniyle Washington'a anlamlı tavizler sunmasının muhtemel olmadığını belirtti.

ABD-İsrail koalisyonu ve İran arasında savaş devam ederken Trump yönetimi İran Parlamento Başkanı Muhammed Bagher Galibaf'ı "potansiyel bir ortak ve hatta gelecekteki lider" olarak işaret ediyor.

WASHINGTON'DAN "TAHRAN'DAKİ İŞBİRLİKÇİ" İDDİASI

ABD'li iki yetkili, Washington ve müttefiklerini defalarca tehdit eden 64 yaşındaki Galibaf'ın, Beyaz Saray'daki bazı kişiler tarafından savaşın bir sonraki aşamasında İran'ı yönetebilecek ve Trump yönetimiyle müzakere edebilecek bir ortak olarak görüldüğünü iddia etti.

Politico'ya göre bir yetkili"O güçlü bir aday. En üst sıralarda yer alan isimlerden biri. Ama onları test etmemiz gerekiyor ve acele edemeyiz." dedi.

TRUMP'IN GÜVENDİĞİ İSİM KİM?

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü İran içindeki "çok güvenilir" isimlerle temasa geçileceğini işaret etti ve İran'ın enerji santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının beş gün süreyle durdurulacağını söyledi.

İRAN'A VENEZUELA MODELİ DENEMESİ

Politico, iki yetkiliye göre Trump İran'ın en büyük petrol merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek istemiyor çünkü bir sonraki liderin Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından görevi devralan yardımcısı Delcy Rodriguez ile benzer bir anlaşma yapmasını umuyor.

ABD'li yetkili"Buradaki amaç Venezuela'da Rodriguez gibi birini göreve getirip 'Seni orada tutacağız. Seni görevden almayacağız. Bizimle çalışacaksın. Bize iyi bir anlaşma yapacaksın, petrolde ilk anlaşmayı bize vereceksin' demekle ilgili."dedi.

"İRAN PETROLÜNÜ TESLİM EDECEK DEĞİL"

Trump'ın ulusal güvenlik ekibine yakın bir yetkili ise"İran işleri bizim için zorlaştırabileceğini kanıtladı. Trump'a petrollerini teslim edecek değiller." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray ile temas halinde olan bir Körfez yetkilisi, Trump'ın görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi abartarak kendi koyduğu 48 saatlik süre sınırından geri adım atmak için bir gerekçe yaratmaya çalıştığını öne sürdü. Trump, cumartesi gecesi İran'ın pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini bombalamakla tehdit etmişti.

TRUMP ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Körfez yetkilisi, "Kesinlikle zaman kazanıyor ve piyasaları istikrara kavuşturmaya çalışıyor. Daha zor olan ise gerçekten bir çıkış yolu bulma konusunda ciddi olup olmadığı ya da İran'ın 'hayır' demesine yol açacak gerçekçi olmayan talepler ortaya koyup koymadığı." şeklinde konuştu.

Bazı ABD yetkilileri ise Tahran'ın eski belediye başkanlarından olan Galibaf'ın, Rodríguez kadar uyumlu olup olmayacağı konusunda da şüpheci.

GALİBAF MUAMMASI

Uluslararası Kriz Grubu'nda kıdemli İran analisti olan Ali Vaez, "Galibaf tam anlamıyla sistemin içinden gelen bir figür: hırslı ve pragmatik, ancak temelde İran'ın İslamcı düzeninin korunmasına bağlı. Bu da onu Washington'a anlamlı tavizler sunması muhtemel olmayan bir aday haline getiriyor. Kaldı ki sınırları zorlamaya istekli olsa bile, İran'ın askeri yapılanması ve daha geniş güvenlik elitinin onu büyük olasılıkla sınırlayacağını söyleyebiliriz. ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından Tahran'daki atmosfer esneklikten ziyade derin bir güvensizlik içeriyor; sistem genel olarak Trump ya da İsrail'in olası herhangi bir anlaşmanın şartlarına sadık kalacağına inanmak için pek bir neden görmüyor."ifadelerini kullandı.

