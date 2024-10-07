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İsrail ile İspanya arasında 'Yahudi karşıtlığı' krizi: 'Savcılığa gitsinler'

Katil İsrail'in, Filistin direnişine destek veren İspanya'yı "Yahudi karşıtlığı için bir cennet" ifadesiyle suçlaması, iki ülke arasındaki tansiyonu artırdı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, savcılıkla iletişime geçebilirler mesajını verdi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:22 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:25
İsrail ile İspanya arasında ’Yahudi karşıtlığı’ krizi: ’Savcılığa gitsinler’

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Katil İsrail'in İspanya'yı, "Yahudi karşıtlığı için bir cennet" açıklamasıyla suçlaması, iki ülke arasında tartışmalara neden oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İspanya'da 5-7 Eylül arasında organize edilen "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" başlıklı gösteriler ve "Masad Badil" adlı örgüte atfen, ülkeyi "İsrail'in yıkımını kışkırtmak ve nefret tohumları ekerek Yahudi karşıtlığı için bir cennet olmakla" suçladığı ifadeler tepki aldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "İspanya, kişinin ifade özgürlüğüne sahip olduğu bir hoşgörü ülkesidir ve nefreti kışkırtmanın her türlüsü, tabii ki Yahudi karşıtlığı da yalnızca geniş çapta reddedilmekle kalmaz, aynı zamanda ceza kanununda da yer alır. Nefreti veya Yahudi karşıtlığını kışkırtma suçunun işlendiğine inanan var ise savcılıkla iletişime geçebilir, bizim de Yahudi karşıtlığına karşı bir planımız var." diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sánchez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir arada (Fotoğraf: AA)İspanya Başbakanı Sánchez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir arada (Fotoğraf: AA)

İSPANYA'DAN FİLİSTİN'İ TANIMA ÇAĞRISI GELMİŞTİ

İspanya, her fırsatta Filistin'e destek açıklaması yaparken işgalci İsrail tarafından yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Avrupa'da Filistin'i ilk tanıyan ülkelerin başında gelen İspanya'da Başbakan Sanchez, geçtiğimiz aylarda Cumhrurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği zirvede, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin tanınması olduğunu belirterek, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu." demişti.

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