İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara kan donduran işkenceler: Elektrik şoku ve aç bırakma...

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, "Gilboa Hapishanesi yönetimi, Filistinli tutuklulara yönelik işkence, elektrik şokları ve intikam eylemlerini artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tutukluların elektrik şokuna maruz bırakıldığı ardından duş alanına sürüklenip kıyafetleriyle ıslatıldıkları ve tekrar vücutlarına elektrik verildiği belirtilerek, bu uygulamaların acıyı artırmak amacıyla yapıldığı ve çoğu tutuklunun işkence sırasında baygınlık geçirdiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde esirlere yönelik psikolojik baskıların tehlikeli boyutlara ulaştığı uyarısı yer alan açıklamada, ismi açıklanmayan bir avukata dayandırılan bilgilere göre, söz konusu baskınlarda tutuklular elleri ve ayakları bağlanarak açık alana çıkarılıyor, burada darbedilip aşağılayıcı muamelelere maruz bırakılıyor.

Açıklamada, son dönemde hapishane bölümlerine düzenlenen baskınlarda tutuklulara acı verici elektrik şokları uygulandığı ve şiddetin özel müdahale birimleri tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)

TUTUKLULARA PSİKOLOJİK İŞKENCE UYGULANIYOR, AÇ BIRAKILIYORLAR

Açıklamada ayrıca elektrik şoklarının metalden yapılmış özel tabancalarla uygulandığı ve bu silahların darbe aracı olarak başlara vurularak ciddi yaralanmalara neden olduğu kaydedildi.

Bazı tutukluların bu saldırılar sırasında yoğun kan kaybettiği, gardiyanların ise bunu alay konusu yaptığı vurgulanan açıklamada, tutukluların aç bırakıldıkları, verilen yemek miktarlarının çok az olduğu belirtildi.