PODCAST CANLI YAYIN

İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara kan donduran işkenceler: Elektrik şoku ve aç bırakma...

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail’in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesindeki Filistinli tutukluların "elektrik şoku ve aç bırakma" işkencesine maruz kaldığını bildirdi.

Giriş Tarihi:
İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara kan donduran işkenceler: Elektrik şoku ve aç bırakma...

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, "Gilboa Hapishanesi yönetimi, Filistinli tutuklulara yönelik işkence, elektrik şokları ve intikam eylemlerini artırdı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)

Açıklamada, son dönemde hapishane bölümlerine düzenlenen baskınlarda tutuklulara acı verici elektrik şokları uygulandığı ve şiddetin özel müdahale birimleri tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde esirlere yönelik psikolojik baskıların tehlikeli boyutlara ulaştığı uyarısı yer alan açıklamada, ismi açıklanmayan bir avukata dayandırılan bilgilere göre, söz konusu baskınlarda tutuklular elleri ve ayakları bağlanarak açık alana çıkarılıyor, burada darbedilip aşağılayıcı muamelelere maruz bırakılıyor.

Açıklamada, tutukluların elektrik şokuna maruz bırakıldığı ardından duş alanına sürüklenip kıyafetleriyle ıslatıldıkları ve tekrar vücutlarına elektrik verildiği belirtilerek, bu uygulamaların acıyı artırmak amacıyla yapıldığı ve çoğu tutuklunun işkence sırasında baygınlık geçirdiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)

TUTUKLULARA PSİKOLOJİK İŞKENCE UYGULANIYOR, AÇ BIRAKILIYORLAR

Açıklamada ayrıca elektrik şoklarının metalden yapılmış özel tabancalarla uygulandığı ve bu silahların darbe aracı olarak başlara vurularak ciddi yaralanmalara neden olduğu kaydedildi.

Bazı tutukluların bu saldırılar sırasında yoğun kan kaybettiği, gardiyanların ise bunu alay konusu yaptığı vurgulanan açıklamada, tutukluların aç bırakıldıkları, verilen yemek miktarlarının çok az olduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ʺelektrik şoku ve aç bırakmaʺ işkencesi uygulandığı belirtildi. (AA-ARŞİV)

OFER HAPİSHANESİ'NDE PSİKOLOJİK SAVAŞ UYARISI

Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Raid Ebu Humus da yaptığı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinde tutuklulara yönelik psikolojik baskının giderek arttığını belirtti.

Ebu Hums, cezaevlerindeki genel durumun "zor ve tehlikeli" olduğunu ifade ederek İsrail makamlarının tutuklulara yönelik ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

Uluslararası insan hakları kurumlarına da çağrıda bulunan Ebu Hums, "Bu sessizlik ve tarafsız kalma hali, esirlerimizin bedeni, ömrü ve canı pahasına devam ediyor." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin daha önce yayımladığı verilere göre, 1 Ağustos 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 49'u kadın, 450'si çocuk 10 bin 800 Filistinli bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı
Borsa İstanbul
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık