İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’den Lübnan’a saldırı ve yeni suikast tehdidi! "Büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı biliyoruz"

YENİ SUİKAST TEHDİDİ

Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta başka suikastlar düzenleme imasında bulunan Halevi, şunları kaydetti: "İsrail ordusu Beyrut'un bir mahallesinde nasıl hareket edeceğini ve belirli bir noktaya nasıl ulaşacağını biliyor. Aynı zamanda yer altında belirli bir noktaya nasıl saldıracağını da biliyor. Ayrıca içeride (Lübnan'da) büyük bir güçle nasıl savaşacağımızı da biliyoruz ve siz de bu hafta bunun için eğitim alıyorsunuz."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki askeri gerilim sürüyor.