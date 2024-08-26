İsrail gemisi Akdeniz’de vuruldu

Hizbullah ve İsrail ordusu dün sabah neredeyse aynı anda karşılıklı füze ve hava saldırıları düzenledi. Akşam saatlerinde ise Akdeniz'deki İsrail donanmasına ait geminin vurulduğu görüntü ortaya çıktı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. Operasyona Erbain günü adını verdik. Hedef askeri olacaktır. Tüm fırlatma bölgeleri çalıştı" dedi.



GÖKYÜZÜNDE SAVAŞ KARADA PLAJ

İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları sürerken Tel Aviv kıyılarında hiçbir şey yolmuyormuş gibi davranan İsrailliler güneş ve deniz keyfi yapıyordu. Öte yandan hizbullah roketinin havada vurulma anı da böyle görüntülendi.

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