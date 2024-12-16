2017’den bu yana teröristlerin işgalinde olan Rakka’da aşiretler tek yumruk: Bölgeyi YPG/PKK’dan temizleyeceğiz!

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"BİZ, BU KATİL ÇETEYİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.

PKK/YPG'li teröristlerin, rejimin yıkılmasıyla sokaklara dökülen Rakkalılara silahla saldırdıklarını hatırlatan Ebu Nur, şunları kaydetti:

"Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür."