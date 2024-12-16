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2017'den bu yana teröristlerin işgalinde olan Rakka'da aşiretler tek yumruk: Bölgeyi YPG/PKK'dan temizleyeceğiz!

Muhaliflerin Şam’a girmesiyle düşen Esad rejiminden sonra Suriye’de yeni dönem başlıyor. Bölge tek tek PKK’lı ve YPG’li teröristlerden temizleniyor, tutsak olanlar kurtarılıyor. 2017’den bu yana terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’da da Arap aşiretler tek yumruk oldu. Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 16:52 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 17:13
2017’den bu yana teröristlerin işgalinde olan Rakka’da aşiretler tek yumruk: Bölgeyi YPG/PKK’dan temizleyeceğiz!

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    Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad ilçesindeki Rakkalı Arap aşiretleri, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklarını kurtaracaklarını açıkladı.

    Rakkalı Arap aşiretlerinin temsilcileri, PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya geldi.

    Rakka YPG/PKK'nın işgalinde (AA)Rakka YPG/PKK'nın işgalinde (AA)

    Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

    Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." diye konuştu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Madan, "Altyapıyı ve devlet kurumlarını koruyacağız. Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. SDG saflarındaki evlatlarımızdan bu ayrılıkçı örgütten ayrılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini kesmesini isteyen Madan, kentin teröristlerden temizlenmesiyle halkın evlerine döneceklerini anlattı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    "BİZ, BU KATİL ÇETEYİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"
    Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.

    PKK/YPG'li teröristlerin, rejimin yıkılmasıyla sokaklara dökülen Rakkalılara silahla saldırdıklarını hatırlatan Ebu Nur, şunları kaydetti:

    "Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür."

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD'nin desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.

    ABD VE PKK'DAN YENİ SURİYE OYUNU
    Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

    DEAŞ'LI KILIĞINA GİRİP 'DEAŞ BİTMEDİ' ALGISI OLUŞTURARAK ABD'YE ALAN AÇACAKLAR
    Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor.

    PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.

    Rakkalılar YPG/PKK'yı taşladı (Ekran görüntüsü)Rakkalılar YPG/PKK'yı taşladı (Ekran görüntüsü)

    YPG/PKK'YI TAŞLADILAR
    Öte yandan Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Göndere yeni Suriye bayrağını çekmek istedi.

    PKK/YPG'li teröristler, kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı. Rakkalılar, teröristlere taş atarak karşılık verdi. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine, teröristler araçlarıyla bölgeden kaçtı.

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