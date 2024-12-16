2017’den bu yana teröristlerin işgalinde olan Rakka’da aşiretler tek yumruk: Bölgeyi YPG/PKK’dan temizleyeceğiz!

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"BİZ, BU KATİL ÇETEYİ TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"
Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.
PKK/YPG'li teröristlerin, rejimin yıkılmasıyla sokaklara dökülen Rakkalılara silahla saldırdıklarını hatırlatan Ebu Nur, şunları kaydetti:
"Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür."
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Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD'nin desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.
ABD VE PKK'DAN YENİ SURİYE OYUNU
Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.
DEAŞ'LI KILIĞINA GİRİP 'DEAŞ BİTMEDİ' ALGISI OLUŞTURARAK ABD'YE ALAN AÇACAKLAR
Bölgedeki kaynaklar, PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor.
PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.
Rakkalılar YPG/PKK'yı taşladı (Ekran görüntüsü)
YPG/PKK'YI TAŞLADILAR
Öte yandan Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Göndere yeni Suriye bayrağını çekmek istedi.
PKK/YPG'li teröristler, kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı. Rakkalılar, teröristlere taş atarak karşılık verdi. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine, teröristler araçlarıyla bölgeden kaçtı.