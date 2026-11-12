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New York'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var! 1 kişi hayatını kaybetti

New York'un Brooklyn kentinde bir bina kısmen çöktü. Enkaz altında kalanlardan en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasında meydana gelen olayda büyük bir enkaz oluşurken, arama-kurtarma ekipleri vincin de desteğiyle enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor.

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New York'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var! 1 kişi hayatını kaybetti

New York'un Brooklyn bölgesinde meydana gelen kısmi bina çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda apartman sakini de yaralandı.

New York'ta bina çöktü. Fotoğraf: AANew York'ta bina çöktü. Fotoğraf: AA

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların ise kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

Video Oynatma İkonu New York Brooklyn'de bina çöktü

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