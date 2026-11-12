New York 'un Brooklyn bölgesinde meydana gelen kısmi bina çökmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda apartman sakini de yaralandı.

New York'ta bina çöktü. Fotoğraf: AA

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların ise kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

New York Brooklyn'de bina çöktü

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