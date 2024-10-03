İsrail, Gazze’de hem insanlığı hem de geleceği yok etti! Okul binalarının yüzde 93’ü yıkıldı

İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA) Gazze 'deki hükümetin Medya Ofisi'nin, Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, Gazze'de Filistin lilerin zorla yerinden edilmesi sonucu sığınma merkezine dönüşen eğitim kurumlarının devamlı olarak İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)



YÜZDE 93'Ü YIKILDI



Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yıldır yaptığı soykırım sırasında okul binalarının yüzde 93'ünün tamamen ya da kısmen yıkıldığı kaydedildi.



Çeşitli eğitim, uygulama, üretim ve rehabilitasyon merkezlerinin çoğunun yıkıldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ilköğretim ve lise çağındaki 11 bin 600'den fazla öğrencinin öldüğü, 1100'den fazla üniversite öğrencisi, 750 öğretmen ve eğitim alanında çalışan kişi ile 130 akademisyenin katledildiği bilgisi verildi.