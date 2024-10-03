PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail, Gazze'de hem insanlığı hem de geleceği yok etti! Okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı

İsrail'in bir yıldır Gazze'de aralıksız soykırım uyguluyor. Her türlü savaş suçunun işlendiği vahşette İsrail, okulları da yakıp yıktı. Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, okul binalarının yüzde 93'ünün kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 16:23
İsrail, Gazze’de hem insanlığı hem de geleceği yok etti! Okul binalarının yüzde 93’ü yıkıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in bir yıldır aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki okul binalarının yüzde 93'ünün kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin, Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi sonucu sığınma merkezine dönüşen eğitim kurumlarının devamlı olarak İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)

YÜZDE 93'Ü YIKILDI

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir yıldır yaptığı soykırım sırasında okul binalarının yüzde 93'ünün tamamen ya da kısmen yıkıldığı kaydedildi.

Çeşitli eğitim, uygulama, üretim ve rehabilitasyon merkezlerinin çoğunun yıkıldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ilköğretim ve lise çağındaki 11 bin 600'den fazla öğrencinin öldüğü, 1100'den fazla üniversite öğrencisi, 750 öğretmen ve eğitim alanında çalışan kişi ile 130 akademisyenin katledildiği bilgisi verildi.

İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten önce Gazze Şeridi'nde 17 üniversite ve topluluk kolejlerinin yanı sıra 800 bin öğrencinin eğitim aldığı 796 okul bulunuyordu. İsrail ordusu, saldırılarıyla bu okulların 130'dan fazlasını tamamen yıktı.

Batı Şeria'da 9 Eylül'de okullar açılırken, Gazze'deki Filistinli öğrenciler art arda ikinci yılda da eğitime başlayamadı.

İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)İsrail'in bir yıl aralıksız bombaladığı Gazze'de okul binalarının yüzde 93'ü yıkıldı(AA)

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Ahmed en-Neccar da İsrail saldırılarında Gazze'deki 6 üniversitenin tamamen yıkıldığını belirterek, bunların Gazze İslam Üniversitesi, el-İsra Üniversitesi, er-Rabat Üniversitesi, el-Ezher Üniversitesi, el-Aksa Üniversitesi ve Kudüs Açık Üniversitesi olduğunu söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail- Lübnan hattında neler oluyor? İsrail’den yeni suikast girişimi! Haşim Seyfettin öldürüldü mü?
Oruç Reis Somali yolcusu! Başkan Erdoğan uğurlayacak
Türk Telekom e-posta hizmeti
Kritik MGK sonrası İsrail’e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan’ın yanındayız
Spor yazarları Galatasaray’ın RFS beraberliğini değerlendirdi! Aslan yine Buruk: Hocam saplantılardan kurtul artık
Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında
Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı
ABD Başkanı Joe Biden’ın İran sözleri petrol fiyatını yükseltti!
Kocaman sıfır! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Frankurt’a 3-1 yenildi
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık
Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı
Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
SON DAKİKA