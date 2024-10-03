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Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı! Alarm seviyesi 3'e yükseltildi

Endonezya'nın en aktif yanardağı olan Merapi yeniden faaliyete geçti. Bu gelişme üzerine, yoğun nüfuslu Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:04 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 14:04
Endonezya’da Merapi Yanardağı patladı! Alarm seviyesi 3’e yükseltildi

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Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya'nın en aktif yanardağı Merapi yeniden faaliyete geçti. Sık sık patlayan yanardağın çevresindeki insanlar için oluşturduğu yüksek risk nedeniyle bölgede alarm seviyesi 3'e yükseltildi.

Jeolojik Afet Teknolojisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Agus Budi Santoso, "Lav akıntısı maksimum 1500 metreye ulaşabilir." açıklamasında bulundu.

SON BÜYÜK PATLAMADA 20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yetkililer, bölge sakinlerine lav akıntılarının yayılma olasılığı bulunan nehir vadilerinden ve yasak bölgelerden uzak durmalarını önerdi.

Merapi Yanardağı'nın 2010'daki son büyük patlaması, 347 kişinin ölümüne ve 20 bin kişinin tahliyesine yol açmıştı. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da ise 130 aktif yanardağ bulunmaktadır.

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