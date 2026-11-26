İsrail ateşkesten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki bir ev ile Şati ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze. Fotoğraf: AA İSRAİL ORDUSU EVLERİNİ BOMBALADI Gazze'nin orta kesiminde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. BAKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, saldırıda öldürülenlerin 56 yaşındaki Halid Mahmud Ebu Neda ile 49 yaşındaki eşi Abir olduğunu ve Ebu Neda'nın Gazze Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü aktardı. İsrail ordusu ise saldırının ardından yaptığı kısa açıklamada, Gazze'de "üst düzey bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığını ileri sürdü. İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz da Ebu Neda'nın Hamas bünyesinde eğitim ve ekonomiden sorumlu olduğunu iddia etti. Netanyahu ve Katz, ekim ayında Gazze'de Hamas'ın 80 yetkili ve aktivistini hedef alan saldırılar düzenlediklerini savundu.