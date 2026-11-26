İsrail ordusu Gazze'de evleri bombaladı: Bakan yardımcısı ve eşi dahil 6 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kenti ile Şati ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında Gazze Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halid Mahmud Ebu Neda ve eşinin de bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam eden saldırılarda ateşkes sonrasındaki can kaybı 1679'a yükselirken Ekim 2023'ten bu yana toplam şehit sayısının 74 bin 746'ya ulaştığı bildirildi.
İsrail ateşkesten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki bir ev ile Şati ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İSRAİL ORDUSU EVLERİNİ BOMBALADI
Gazze'nin orta kesiminde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.
BAKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ
Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, saldırıda öldürülenlerin 56 yaşındaki Halid Mahmud Ebu Neda ile 49 yaşındaki eşi Abir olduğunu ve Ebu Neda'nın Gazze Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü aktardı.
İsrail ordusu ise saldırının ardından yaptığı kısa açıklamada, Gazze'de "üst düzey bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığını ileri sürdü.
İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz da Ebu Neda'nın Hamas bünyesinde eğitim ve ekonomiden sorumlu olduğunu iddia etti. Netanyahu ve Katz, ekim ayında Gazze'de Hamas'ın 80 yetkili ve aktivistini hedef alan saldırılar düzenlediklerini savundu.
BUREYC VE ŞATİ MÜLTECİ KAMPLARINI HEDEF ALDILAR
Şifa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir grup sivili hedef aldı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.
- İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda evleri ve tesisleri yıktı
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda işgal altında tuttuğu bölgelerin yakınında bulunan Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıktı.
İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği İHA saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.