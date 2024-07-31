İsrail Dışişleri Bakanı Katz haddini aştı! Türkiye’nin ‘NATO’dan çıkarılması’ çağrısı yaptı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Başkan Erdoğan'ı "Saddam'ı örnek gösterip" tehdit etti. Bu hadsiz çıkışına Türkiye sert tepki gösterdi. Katz kafalı, hızını alamayıp yeni talebini dile getirdi! Bakanlık "Dışişleri Bakanı Katz, NATO üyeleriyle iletişime geçilmesi talimatını verdi. Türkiye'nin kınanmasını ve ittifaktan çıkarılmasını talep etti" ifadelerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Katz'ın Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. "İsrail, Irak'ın meşru liderinin Batılılar tarafından canice öldürülmesiyle dalga geçiyor. İsrail, Irak'ta ölen sivillerden neden bahsetmiyor?" dedi.

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