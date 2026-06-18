İslamabad Mutabakatı’na İsrail bombası: Dünya Şampiyonu sporcu dahil 3 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İran, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakereler sonucunda savaşın durdurulması için 14 maddelik bir mutabakata vardı.

İsrail İHA'sının Sur kentine bağlı Haddasa beldesinde bir noktayı hedef aldığı, ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit ile Ernun beldeleri arasında bir aracı hedef aldı.

İsrail ordusu, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan 'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor, Fotoğraflar: DHA

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit ile Ernun beldelerini birbirine bağlayan kavşakta seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Bilal Kemal Hayik ile Ali İsmail Tufeyli hayatını kaybetti. Hayik'in birkaç gün önce Gabon'dan Lübnan'a döndüğü, Tufeyli'nin ise motosiklet yarışlarında dünya şampiyonluğu bulunan ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanan bir sporcu olduğu aktarıldı.

İsrail'e ait bir İHA'nın sabaha karşı Nebatiye vilayetine bağlı Zibdin beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.

Öte yandan İsrail İHA'sının Sur kentine bağlı Haddasa beldesinde bir noktayı hedef aldığı, saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Güneydeki Sur kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde ise İsrail İHA'sından atılan bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir İHA da sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuyor.