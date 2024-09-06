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Eski Başkan Donald Trump'tan F-35 çağrısı: "3. Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yakın"

Eski Başkan Donald Trump, "Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?" diyerek, ABD'nin ulusal güvenlik endişelerini öne sürdü. Çok uluslu bir program olan yeni nesil F-35 savaş uçağının tüm bileşenlerinin yurt içinde üretilmesi çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 04:24 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 04:32
Eski Başkan Donald Trump’tan F-35 çağrısı: 3. Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yakın

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Eski Başkan Donald Trump, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programa katıldı.

5 Kasım da yapılacak başkanlık seçimlerden sonra başkan olması halinde Trump, "Ulusal güvenliğimiz için gerekli tüm malzemelerin burada, ABD'de üretilmesini isteyeceğiz, bu da milyonlarca ve milyonlarca yeni üretim işi yaratacak." dedi.

Eski Başkan Donald Trump'tan F-35 çağrısıEski Başkan Donald Trump'tan F-35 çağrısı

Trump, F-35 savaş uçağı programını örnek göstererek, "Biliyorsunuz, F-35'i kanatları bir ülkede, kuyruk dümenlerini başka bir ülkede, koltukları diğer bir ülkede, elektronik aksamları yedi farklı ülkede ürettiriyoruz." dedi.

F-35 savaş uçağı F-35 savaş uçağı

"3. DÜNYA SAVAŞI HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"
"Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?" diyen Trump, savaş istemediklerini ancak şu anda, hayatta hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakın olunduğunu savundu.

F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD'nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç'in dahil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.

Trump, Elon Musk'ın başkanlığında ʺhükümet verimliliği komisyonuʺ kuracakTrump, Elon Musk'ın başkanlığında ʺhükümet verimliliği komisyonuʺ kuracak

ELON MUSK: "FIRSAT ÇIKARSA AMERİKA'YA HİZMET ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Trump konuşmasında ayrıca, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda milyarder Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.

Musk'ın komisyona öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Bana tam ve eksiksiz desteğini veren Elon Musk'ın önerisi üzerine, tüm federal hükümetin mali ve performans denetimini yapmak ve köklü reformlar için önerilerde bulunmakla görevli bir hükümet verimliliği komisyonu kuracağım." ifadelerini kullandı.

Musk da bu açıklama üzerine bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Musk, geçen ay Trump ile X'te yaptığı bir röportajda, hükümette verimlilik komisyonu fikrini ortaya atmış ve kurulması halinde "böyle bir komisyonda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını" belirtmişti.

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