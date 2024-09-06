Eski Başkan Donald Trump'tan F-35 çağrısı: "3. Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yakın"

5 Kasım da yapılacak başkanlık seçimlerden sonra başkan olması halinde Trump, "Ulusal güvenliğimiz için gerekli tüm malzemelerin burada, ABD'de üretilmesini isteyeceğiz, bu da milyonlarca ve milyonlarca yeni üretim işi yaratacak." dedi.

Trump, F-35 savaş uçağı programını örnek göstererek, " Biliyorsunuz, F-35'i kanatları bir ülkede, kuyruk dümenlerini başka bir ülkede, koltukları diğer bir ülkede, elektronik aksamları yedi farklı ülkede ürettiriyoruz." dedi.

F-35 savaş uçağı

"3. DÜNYA SAVAŞI HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

"Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?" diyen Trump, savaş istemediklerini ancak şu anda, hayatta hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakın olunduğunu savundu.

F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD'nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç'in dahil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.