Eski Başkan Donald Trump'tan F-35 çağrısı: "3. Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yakın"

Trump, Elon Musk'ın başkanlığında ʺhükümet verimliliği komisyonuʺ kuracak
ELON MUSK: "FIRSAT ÇIKARSA AMERİKA'YA HİZMET ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Trump konuşmasında ayrıca, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda milyarder Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.
Musk'ın komisyona öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Bana tam ve eksiksiz desteğini veren Elon Musk'ın önerisi üzerine, tüm federal hükümetin mali ve performans denetimini yapmak ve köklü reformlar için önerilerde bulunmakla görevli bir hükümet verimliliği komisyonu kuracağım." ifadelerini kullandı.
Musk da bu açıklama üzerine bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
Musk, geçen ay Trump ile X'te yaptığı bir röportajda, hükümette verimlilik komisyonu fikrini ortaya atmış ve kurulması halinde "böyle bir komisyonda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını" belirtmişti.