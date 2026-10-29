RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARIN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Zelenskiy, açıklamasının devamında ABD'nin bazı Rus oligarklarına ve Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmasına tepki gösterdi. Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bazı Rus oligarklarına ve Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar kaldırıldıktan sonra Rusya gerilimi azaltmak yerine halkımıza karşı kaç terör saldırısı gerçekleştirdi? İşte tam da bu nedenle Ukrayna, Rusya'nın tırmanışına karşılık olarak ABD ve Avrupa'dan adil ve kararlı bir eylem gerektiğini her zaman dile getirdi. Rusya'nın bu savaşı devam ettiği sürece Moskova'ya ve savaş makinesine karşı yaptırımlar hafifletilmemelidir. AB, ABD ve G7 ülkeleri tarafından yeni ve daha güçlü yaptırım adımları atılmasının zamanı geldi"

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