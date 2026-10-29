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Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonuna insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yolcu trenlerinin bulunduğu peronun hedef alındığı saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

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Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Dnipro kentindeki ana tren istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Banliyö treni ile tarifeli yolcu treninin bulunduğu peronun hedef alındığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Dnipro'daki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. (Fotoğraf: İHA)Rus ordusunun Dnipro'daki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. (Fotoğraf: İHA)

DNİPRO-ZAPORİJYA TRENİNİN BULUNDUĞU PERON VURULDU

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi Ukrzaliznytsia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 866 numaralı Dnipro-Zaporijya treninin bulunduğu perona isabet ettiğini bildirdi.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri çalışmalarına başladı.

Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı-3

ZELENSKİY: 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ruslar, bir banliyö treni ve tarifeli bir yolcu treninin durduğu perona insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Maalesef şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. 10 kişi de yaralandı. Gerekli tüm acil servis ekipleri olay yerinde çalışıyor"

Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı-4

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARIN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Zelenskiy, açıklamasının devamında ABD'nin bazı Rus oligarklarına ve Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmasına tepki gösterdi. Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bazı Rus oligarklarına ve Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar kaldırıldıktan sonra Rusya gerilimi azaltmak yerine halkımıza karşı kaç terör saldırısı gerçekleştirdi? İşte tam da bu nedenle Ukrayna, Rusya'nın tırmanışına karşılık olarak ABD ve Avrupa'dan adil ve kararlı bir eylem gerektiğini her zaman dile getirdi. Rusya'nın bu savaşı devam ettiği sürece Moskova'ya ve savaş makinesine karşı yaptırımlar hafifletilmemelidir. AB, ABD ve G7 ülkeleri tarafından yeni ve daha güçlü yaptırım adımları atılmasının zamanı geldi"

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Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı-6 Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı-7 Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipro kentindeki tren istasyonunu İHA ile vurdu: 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı-8

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