İsrail basını "ABD olsun ya da olmasın" dedi! İran'a tehdit
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile yeniden gözler önüne serildi. İsrailli bir kaynak, İran'ın Kazma Dağı'nda nükleer faaliyetlere devam ettiğini ve "ABD olsun ya da olmasın" İran'ı vuracaklarını söyledi.
ABD-İsrail hattındaki çatlak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile daha da görünür hale geldi. Önce ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili görüşme yapmayacağı öğrenildi. Ardından ise Netanyahu'nun New York'ta konaklamayacağı, günübirlik kalacağı ortaya çıktı.
TRUMP-NETANYAHU GERİLİMİ BM'DE DİKKAT ÇEKTİ
Trump ile Netanyahu arasındaki gerilim dikkat çekerken İsrail basınında ise dikkat çeken bir haber yayımlandı.
"ABD OLSUN YA DA OLMASIN İSRAİL SALDIRACAK"
İsrail gazetesi Maariv, "ABD olsun ya da olmasın İsrail'in yeni tehdidi doğrudan İran'ı hedef alıyor" başlığını kullandı.
Suudi Arabistan'ın Al Hadath kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, Tel Aviv'in Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı'nda İran'ın nükleer faaliyetler yürüttüğünü tespit ettiğini ve yeni bir saldırı dalgasının gelebileceğini söyledi.
İsrailli kaynağın anlattığına göre Tel Aviv, İran'ın faaliyetlerini yakından takip ediyor ve Tahran'ın "kırmızı çizgileri" aşması durumunda İsrail'in nükleer tesislerine karşı "ABD olsun ya da olmasın" harekete geçecek.
İSRAİL HALA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR
Kaynak, ayrıca İsrail'e göre Tahran'da rejim değişikliğinin gerçekleşmesinin, İran'ın nükleer bir ülkeye dönüşmesini engellemek için en etkili teminat olduğunu da iddia etti.
İsrail ve ABD uzun zamandır İran'ın nükleeri Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdığını ve nükleer çalışmalara devam ettiğini öne sürüyor.
İsrail gazetesi Maariv de söz konusu kaynağın "ABD olsun ya da olmasın Tel Aviv saldıracak" sözlerine vurgu yaptı.