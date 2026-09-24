Kazma Dağı, Fotoğraf: AP

İSRAİL HALA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

Kaynak, ayrıca İsrail'e göre Tahran'da rejim değişikliğinin gerçekleşmesinin, İran'ın nükleer bir ülkeye dönüşmesini engellemek için en etkili teminat olduğunu da iddia etti.

İsrail ve ABD uzun zamandır İran'ın nükleeri Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdığını ve nükleer çalışmalara devam ettiğini öne sürüyor.

İsrail gazetesi Maariv de söz konusu kaynağın "ABD olsun ya da olmasın Tel Aviv saldıracak" sözlerine vurgu yaptı.

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