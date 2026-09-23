İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde konuşuyor. ABD-İsrail'in saldırılardında 80 binden fazla masum sivili öldürdüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, "Kendisini savunamayan bir milletin üstünde herkes tepinir" dedi.

Pezeşkiyan BM'de konuştu: ABD salonu terk etti

ABD HEYETİ SALONDAN KAÇTI

Pezeşkiyan kürsüde konuşurken ABD heyetinin salondan ayrıldığı görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN