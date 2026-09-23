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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: "Kendisini savunamayan ülkenin üstünde herkes tepinir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde konuşuyor. ABD-İsrail'in saldırılardında 80 binden fazla masum sivili öldürdüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, "Kendisini savunamayan bir milletin üstünde herkes tepinir" dedi. Pezeşkiyan konuşurken ABD heyetinin salondan ayrıldığı görüldü.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: "Kendisini savunamayan ülkenin üstünde herkes tepinir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde konuşuyor. ABD-İsrail'in saldırılardında 80 binden fazla masum sivili öldürdüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, "Kendisini savunamayan bir milletin üstünde herkes tepinir" dedi.

Video Oynatma İkonu Pezeşkiyan BM'de konuştu: ABD salonu terk etti

ABD HEYETİ SALONDAN KAÇTI

Pezeşkiyan kürsüde konuşurken ABD heyetinin salondan ayrıldığı görüldü.

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: "Kendisini savunamayan ülkenin üstünde herkes tepinir"-2 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: "Kendisini savunamayan ülkenin üstünde herkes tepinir"-3 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: "Kendisini savunamayan ülkenin üstünde herkes tepinir"-4
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