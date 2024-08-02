SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katliamları üstlendi

Netanyahu, Beyrut’ta Fuad Şükrü, Tahran’da Haniye ve Gazze’de Muhammed Deif’i katlettiklerini dolaylı yollardan anlattı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katliamları üstlendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail, HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye İran'da kaldığı güvenli evde yapılan suikastı, dolaylı olarak üstlendi. Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önce bakanlara olayla ilgili konuşma yasağı getirdi. Ardından kameraların karşısına geçti. Lübnan ve İran'daki saldırılar sonrası suikastları adeta üslendi. "Tüm düşmanlarımıza ağır darbe indirdik. Çocuklarımızı katledenlerin, vatandaşlarımızı katledenlerin, ülkemizi vuran herkesin başından kan akacak" Ama ileride zorlu günler var" dedi.

İRAN ABD'Yİ SUÇLADI
Bu arada Haniye için Tahran'da düzenlenen cenaze namazını, Ali Hamaney kıldırırken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti. ABD medyası, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Hamaney'in İran topraklarındaki saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'e doğrudan bir saldırı emrini verdiğini bildirdi...

HİZBULLAH İSRAIL'İ VURDU
Hizbullah,İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenledi. Yaklaşık 25 füzenin fırlatıldığı öğrenildi. Can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | 2.500 TL’ye kadar varabiliyor! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Türk Telekom
6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye’nin cenazesi Katar’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’ya gidiyor! | Türkiye’den 1 günlük yas kararı
5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP’li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP’li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası dünya basınında! MİT’i yere göğe sığdıramadılar: Eşi benzeri görülmemiş takas
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…
Türkiye’de atletizm nereye koşuyor? Kotalar düştü dereceler dibe vurdu
SON DAKİKA