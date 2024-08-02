İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katliamları üstlendi

İsrail, HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye İran'da kaldığı güvenli evde yapılan suikastı, dolaylı olarak üstlendi. Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önce bakanlara olayla ilgili konuşma yasağı getirdi. Ardından kameraların karşısına geçti. Lübnan ve İran'daki saldırılar sonrası suikastları adeta üslendi. "Tüm düşmanlarımıza ağır darbe indirdik. Çocuklarımızı katledenlerin, vatandaşlarımızı katledenlerin, ülkemizi vuran herkesin başından kan akacak" Ama ileride zorlu günler var" dedi.

İRAN ABD'Yİ SUÇLADI

Bu arada Haniye için Tahran'da düzenlenen cenaze namazını, Ali Hamaney kıldırırken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti. ABD medyası, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Hamaney'in İran topraklarındaki saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'e doğrudan bir saldırı emrini verdiğini bildirdi...

HİZBULLAH İSRAIL'İ VURDU

Hizbullah,İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenledi. Yaklaşık 25 füzenin fırlatıldığı öğrenildi. Can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.