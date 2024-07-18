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Ursula von der Leyen yeniden AB Komisyonu Başkanı seçildi! Ursula von der Leyen kimdir?

Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı seçildi. Ursula von der Leyen 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam edecek.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 15:27 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 15:39
Ursula von der Leyen yeniden AB Komisyonu Başkanı seçildi! Ursula von der Leyen kimdir?

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Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda güvenoyu alarak bir dönem daha Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı oldu.

AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.

Ursula von der LeyenUrsula von der Leyen

KAÇ OY ALDI?
Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Von der Leyen böylece 2019'dan bu yana yürüttüğü AB Komisyonu Başkanı görevine 5 yıl daha devam etme hakkı kazandı.

URSULA VON DER LEYEN KİMDİR?


İkinci kez AB Komisyonu Başkanlığı görevine getirilen von der Leyen, 8 Ekim 1958'de Belçika'da doğdu.

Alman bir ailede dünyaya gelen von der Leyen'in babası Ernst Albrecht, AB'nin atanan ilk yetkililerinden biri ve Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı'ydı.

Von der Leyen'in siyasetle iç içe geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun gelecekteki kariyerinin temelini oluşturdu.

Alman siyasetçi, üniversite hayatına ekonomi alanında başlasa da Hannover Tıp Fakültesinde 1987'de tıp diplomasını aldı.

Siyasi kariyeri 1990'da Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisine katılmasıyla başlayan von der Leyen, Aşağı Saksonya Parlamentosu üyeliği ve eyalet hükümetinde çeşitli bakanlık pozisyonlarında görev aldı.

Von der Leyen, 2005'te, Dönemin Başbakanı Angela Merkel'in kabinesinde Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak atanmasıyla federal hükümette yer almaya başladı.

2009-2013 döneminde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Von der Leyen, 2013'te Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak bir ilke imza attı ve bu görevi, 2019'a kadar sürdürdü.

Von der Leyen'in, AB Komisyonu Başkanı olma yolculuğu Temmuz 2019'da aday gösterilmesiyle başladı. Tecrübeli siyasetçi, AP'nin ve AB liderlerinin çoğunluğunun desteğini arkasına olarak Komisyon'a Başkan olarak seçilen ilk kadın olarak 1 Aralık 2019'da görevi devraldı.

Von der Leyen'in görev süresi boyunca karşılaştığı krizler ve sıcak çatışmalar karşısında takındığı tutum, sıklıkla eleştirildi.

Kovid-19 salgını sırasında AB'nin ilk aşı tedarik süreci ve dağıtım gecikmeleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan von der Leyen'e bu konuda "görevi ve unvanı kötüye kullanmak" gibi çeşitli suçlamalarla dava açıldı.

Von der Leyen'in iddialı iklim politikaları için yaptığı baskı da bunların ekonomik etkilerinden endişe duyan bazı üye ülkelerin ve aşırı sağ partilerin muhalefetiyle karşılaştı.

Von der Leyen'in, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından takındığı tavır ve İsrail'e sunduğu "koşulsuz destek", Avrupa'da yaşayanların yanı sıra AB yönetimi ve AP içinde tepkilere neden oldu.

Saldırıların başladığı günlerde İsrail'e "destek" ziyaretinde bulunan ilk liderlerden biri olan von der Leyen'in sivil kayıplara rağmen "İsrail'in kendini savunma hakkına" vurgu yapan söylemleri, Filistinli sivillerin karşı karşıya kaldığı insani krize karşı duyarsızlık suçlamalarına yol açtı.

AB'nin yürütme organı Komisyon'a başkanlık edecek von der Leyen, kanun teklifleri sunarak yasama sürecini başlatacak, AB müktesebatını ve bütçeyi uygulayacak, idari denetim yapacak ekibin başında olacak.

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