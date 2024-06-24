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İsrail ana muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya 'istifa' paylaşımı: Bu devlet için tehlikedir! | Çocukları öldürdüğü için değil...

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katil başbakan Netanyahu'yu ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle istifaya çağırdı. Ancak Lapid'in Netanyahu'yu, Gazze'de on binlerce çocuk ve sivili katlettiği için değil, operasyonları başarısız yürütüp 'hedefe ulaşamadığı' için istifaya çağırması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 18:58 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:58
İsrail ana muhalefet lideri Lapid’den Netanyahu’ya ’istifa’ paylaşımı: Bu devlet için tehlikedir! | Çocukları öldürdüğü için değil...

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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, "ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısını yineledi.

İSTİFAYA ÇAĞIRMA SEBEBİ ''HEDEFİ TUTTURAMAMAK''

İsrail'in ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, "Netanyahu İsrail devleti için tehlikedir, Netanyahu vatandaşlar için tehlikedir, Netanyahu Başbakan olmaya uygun değil." ifadelerinin yer aldığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Gelecek Partisi lideri Lapid, Netanyahu'nun "Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde yürütülen savaşın yönetiminde başarısız olduğunu" savunduğu paylaşımında "Netanyahu, İsrail'in güvenliğine tehlike oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'de muhalefet, uzun süredir Netanyahu'yu görevini sürdürebilmek için kişisel çıkarları doğrultusunda kararlar almakla ve Gazze'de yürütülen saldırıların hedefine ulaşamamakla suçluyor.

7 EKİM VE SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

YAKLAŞIK 40 BİN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

HALA ENKAZ ALTINDALAR

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

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