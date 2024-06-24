İsrail ana muhalefet lideri Lapid’den Netanyahu’ya ’istifa’ paylaşımı: Bu devlet için tehlikedir! | Çocukları öldürdüğü için değil...

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, "ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısını yineledi.
İSTİFAYA ÇAĞIRMA SEBEBİ ''HEDEFİ TUTTURAMAMAK''
İsrail'in ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, "Netanyahu İsrail devleti için tehlikedir, Netanyahu vatandaşlar için tehlikedir, Netanyahu Başbakan olmaya uygun değil." ifadelerinin yer aldığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Gelecek Partisi lideri Lapid, Netanyahu'nun "Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde yürütülen savaşın yönetiminde başarısız olduğunu" savunduğu paylaşımında "Netanyahu, İsrail'in güvenliğine tehlike oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'de muhalefet, uzun süredir Netanyahu'yu görevini sürdürebilmek için kişisel çıkarları doğrultusunda kararlar almakla ve Gazze'de yürütülen saldırıların hedefine ulaşamamakla suçluyor.