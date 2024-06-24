Çin’de zehirli roket paniği! Kontrolsüz iniş yapınca yerleşim yerine düştü: Dehşet anları kamerada

Çin uydu fırlatma skandalı ile çalkalanıyor. Çin'in Fransız Uzay Ajansı (CNES) ile ortaklaşa geliştirdiği uydu fırlatılırken itici roketlerden birinin kontrolsüz iniş yaparak yerleşim yerine çok yakın bir alana düştü.

ÇİN ROKETİ PANİK SAÇTI

Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 22 Haziran'da yapılan fırlatmanın görüntüleri Long March 2C'nin itici roketlerinden birinin fırlatma sonrası düştüğü anları gösterdi.

Long March 2C'nin itici roketlerinden birinin fırlatma sonrası düştüğü anları gösteren videoda roketin yakıtı ve oksitleyici maddesi roketin dışına fışkırıyor gibi görünürken roket düşerken ise çevrede bulunan yerel halk panik içinde kaçıyor.

SON DERECE ZEHİRLİ

Roketin yakıtı ve oksitleyicisinin zehirli olduğu belirtilirken pek çok hastalığın yanı sıra kansere yol açabileceği de belirtiliyor.

Çin'in roket fırlatmaları yerleşim yerlerinin yakınlarına inerken pek çok kez eleştirilerin odağı oluyor. Yetkililer, can kayıplarını önlemek için fırlatmadan önce insanların yakın bölgelerden tahliye edildiğini söylüyor.