İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, ABD üsleri ve Tel Aviv'e misilleme yaptı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey İranlı yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme başlatarak Körfez'deki ABD üsleri ile Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu.

İsrail ve ABD 'nin İran 'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, ABD'de de tepkiler artıyor.

ABD’li gaziden Trump’a İsrail tepkisi! 'Bu bizim savaşımız değil'

DENİZ PİYADESİ ÜNİFORMASIYLA PROTESTO

Senato'daki bir oturum sırasında ise dikkat çeken bir protesto yaşandı. Oturuma üniformasıyla katılan Amerikan Deniz Piyadesi gazisi olduğu öne sürülen Brian McGinnis, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diyerek tepki gösterdi.

SENATÖR VE POLİS "GAZİNİN" KOLUNU KIRDI

McGinnis, kongre polisi ve Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy'nin fiziksel müdahalesiyle salondan yaka paça çıkarıldı.

Müdahale sırasında McGinnis'in kolunun kırıldığı öne sürülürken, salondaki bazı kişiler "Elini kırdılar! Görevdeki bir ABD Senatörü bir Deniz Piyadesinin elini kırdı!"diyerek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kongre Polisi daha sonra McGinnis'i gözaltına aldı ve hastaneye götürdü. McGinnis polis memuruna saldırmak ve direnmekle suçlandı.

SİYONİZM KARŞITI SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

McGinnis, Kuzey Carolina'daki ABD Senatosu seçimlerinde Yeşil Parti adayı olarak yarışıyor ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştiren söylemlerle öne çıkıyor. McGinnis, sosyal medya paylaşımlarında ve kampanya videolarında Filistin'e destek verirken ABD'nin Orta Doğu politikasını da eleştiriyor.