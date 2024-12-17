El-Mesire televizyon kanalına göre, Husilere bağlı hükümetteki Dışişleri Bakanı Cemal Amir , başkent Sana 'da Yemen 'deki Birleşmiş Milletler Temsilciliği Ofisinin Müdürü Muhammed el-Gannam ile bir araya geldi.

Amir, Sana yönetiminin ülkedeki barış süreci, yol haritasının imzalanması ve Kızıldeniz 'deki gerilimi birbirine bağlamaya yönelik her türlü girişimi bütünüyle reddettiğini ve bu yöndeki herhangi bir baskının olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Gerçekleşen görüşmede Amir, "Sana'nın tutumu açıktır ve Yemen'de siyasi çözüm sürecine girişin başlangıcı olarak yol haritasını imzalamaya derhal hazır olduğuna ilişkin herhangi bir şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Husiler, Yemen krizini çözmek için yol haritasını imzalamaya hazır olduklarını bildirdi (takvim.com.tr | Arşiv)

Yemen'deki Husilerden İsrail'e İHA'lı saldırı! (AA)

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM NE?

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.