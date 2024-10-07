Hollanda polisi yine Filistin destekçilerini hedef aldı! Çok sayıda gösterici gözaltında

Çevik kuvvet polisi, atlı polis ve sivil polisler, yüzlerce göstericiyi gözaltına alarak otobüslerle alandan uzaklaştırdı. Polisin müdahale sırasında bazı göstericilerin yaralandığı da görüldü.

Hollandalı polislerin Filistin destekçilerine sert müdahalesi (AA)

DİLAN YEŞİLGÖZ-ZEGERİUS FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Hollanda'da koalisyon ortağı VVD (Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Filistin'e destek için ülkede 16 şehirdeki tren istasyonlarında yapılacak oturma eylemlerine karşı çıkmıştı.

Yerel yönetimlerde görev yapan koalisyon partisi VVD üyeleri, NS devlet demiryollarına yazdığı mektupta, 7 Ekim'de ülke genelinde düzenlenecek Filistin'e destek için oturma eylemlerinin "antisemitizm"e destek olduğunu belirtti.

VVD lideri Yeşilgöz-Zegerius, katıldığı bir televizyon programında bu mektuba destek vererek, eylemlerin 7 ekimde yapılmasının "korkunç" olduğunu ifade ederek, "Bu kasıtlı olarak insanlara acı vermektir ve açıkçası neden o günü seçtiklerini anlamıyorum." açıklamasında bulundu.

Yeşilgöz-Zegerius, göstericilerin "kasıtlı veya kasıtsız olarak" Hamas'ı meşrulaştırdığını öne sürdü.

Hollandalı polislerin müdahalesi (AA)

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema katıldığı diğer bir televizyon programında Yeşilgöz-Zegerius'in açıklamalarının sorulması üzerine, Filistin'e destek için düzenlenen oturma eylemlerinin engellenmesi için geçerli bir sebep bulunmadığını ifade etti.

Halsema, Yeşilgöz'ün Filistin yanlısı göstericileri "kriminalize ettiğini" söyledi.

Halsema, "Bunlar, İsrail hükumetine ve İsrail hükumetinin Gazze ve diğer yerlerdeki davranışlarına karşı yapılan gösterilerdir. Bu, meşru ve yasalara uygun bir gösteri yapma hakkıdır. Eğer insanlar Filistin'le dayanışmalarını göstermek ve ifade etmek istiyorlarsa bunu yarın özgürce yapabileceklerini garanti edebilmeliyiz." ifadesini kullandı.