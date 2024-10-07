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Hollanda polisi yine Filistin destekçilerini hedef aldı! Çok sayıda gösterici gözaltında

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Gazze'de 1 yıldır süren soykırım protesto edildi. Filistin yanlısı göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 00:17
Hollanda polisi yine Filistin destekçilerini hedef aldı! Çok sayıda gösterici gözaltında

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin destekçileri Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı protesto etti. Hollanda polisinin hedefinde olan göstericiler gözaltına alındı.

Hollanda polisi Filistin destekçilerine müdahalede bulunuyor (AA)Hollanda polisi Filistin destekçilerine müdahalede bulunuyor (AA)
İSRAİL YANLILARINA MÜSAADE, FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE GÖZALTI!

Hollanda polisi yine Filistin destekçilerini hedef aldı!

Amsterdam'ın merkezi Dam Meydanı'nda bir araya gelen İsrail yalısı göstericilere karşı, aynı saatlerde yakındaki Damrak bölgesinde Filistin yanlısı bir grup gösteri düzenledi.

Filistin destekçileri Amsterdam'da Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı protesto ediyor (AA)Filistin destekçileri Amsterdam'da Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı protesto ediyor (AA)
Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, İsrail'in eylemlerini kınamak için toplandı. Amsterdam Merkez İstasyonu yakınlarında toplanmalarının istendiği Filistinli göstericilerin başka bir alana gitmek istememesi üzerine polis müdahalede bulundu.

Filistin destekçi Hollanda'da İsrail'i protesto ediyor (AA)Filistin destekçi Hollanda'da İsrail'i protesto ediyor (AA)

Çevik kuvvet polisi, atlı polis ve sivil polisler, yüzlerce göstericiyi gözaltına alarak otobüslerle alandan uzaklaştırdı.
Polisin müdahale sırasında bazı göstericilerin yaralandığı da görüldü.

Hollandalı polislerin Filistin destekçilerine sert müdahalesi (AA)Hollandalı polislerin Filistin destekçilerine sert müdahalesi (AA)

DİLAN YEŞİLGÖZ-ZEGERİUS FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Hollanda'da koalisyon ortağı VVD (Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi) lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Filistin'e destek için ülkede 16 şehirdeki tren istasyonlarında yapılacak oturma eylemlerine karşı çıkmıştı.

Yerel yönetimlerde görev yapan koalisyon partisi VVD üyeleri, NS devlet demiryollarına yazdığı mektupta, 7 Ekim'de ülke genelinde düzenlenecek Filistin'e destek için oturma eylemlerinin "antisemitizm"e destek olduğunu belirtti.

VVD lideri Yeşilgöz-Zegerius, katıldığı bir televizyon programında bu mektuba destek vererek, eylemlerin 7 ekimde yapılmasının "korkunç" olduğunu ifade ederek, "Bu kasıtlı olarak insanlara acı vermektir ve açıkçası neden o günü seçtiklerini anlamıyorum." açıklamasında bulundu.

Yeşilgöz-Zegerius, göstericilerin "kasıtlı veya kasıtsız olarak" Hamas'ı meşrulaştırdığını öne sürdü.

Hollandalı polislerin müdahalesi (AA)Hollandalı polislerin müdahalesi (AA)

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema katıldığı diğer bir televizyon programında Yeşilgöz-Zegerius'in açıklamalarının sorulması üzerine, Filistin'e destek için düzenlenen oturma eylemlerinin engellenmesi için geçerli bir sebep bulunmadığını ifade etti.

Halsema, Yeşilgöz'ün Filistin yanlısı göstericileri "kriminalize ettiğini" söyledi.

Halsema, "Bunlar, İsrail hükumetine ve İsrail hükumetinin Gazze ve diğer yerlerdeki davranışlarına karşı yapılan gösterilerdir. Bu, meşru ve yasalara uygun bir gösteri yapma hakkıdır. Eğer insanlar Filistin'le dayanışmalarını göstermek ve ifade etmek istiyorlarsa bunu yarın özgürce yapabileceklerini garanti edebilmeliyiz." ifadesini kullandı.

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