İspanyol aktör Javier Bardem'dan insanlık dersi! Filistin’e desteğini yineledi: Kınamaya hakkım var
Hollywood’da Gazze’ye destek veren isimlere yönelik baskılar sürerken, İspanyol oyuncu Javier Bardem geri adım atmadı. Oscar töreninde “Savaşa hayır ve özgür Filistin” sloganı atan Bardem, “Yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var” diyerek Filistin’e desteğini yineledi.
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren sanatçılar, ya antisemitist damgası yiyor ya da işlerinden oluyor. Ancak dünyaca ünlü bazı yıldızlar tüm bunlara rağmen Gazze'nin yanında olmaya devam ediyor.
Onlardan birisi de İspanyol oyuncu Javier Bardem.
SAHNEDE GAZZE SLOGANI
Bardem, Variety dergisine verdiği mülakatta, 16 Mart'taki 98. Oscar Ödülleri'nde sahnede, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmasına ve Filistin'e desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adaletsizliğe karşı konuşma motivasyonu olduğunu vurgulayan Bardem, "Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var." ifadesini kullandı.
Bardem, Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'un, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermesi nedeniyle menajeri tarafından kovulmasına ilişkin, "Bu, size tüm sistemin ne kadar hatalı olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
"AMERİKAN STÜDYOLARI TEK (ÇALIŞMA) YERİ DEĞİL"
Filistin'i desteklemesi nedeniyle "kara listeye alındığına", bazı projelerden ya da reklam kampanyalarından vazgeçilmesi gibi "kendisi için sonuçları olacağına" ilişkin duyum aldığını aktaran Bardem, "Ama sorun değil. İspanya'da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek (çalışma) yeri değil." dedi.
Bardem, bazı yapımcıların, projelerinde yer almaları için Filistin'e destek veren oyuncularla görüştüğünü belirterek, "kara listeye alınma" meselesine rağmen bakış açısının değiştiğinin görüldüğünü kaydetti.
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 98. Oscar Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Bardem, konuşmasında, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atmıştı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanmıştı.
ANGELINA JOLIE GAZZE SINIRINA GİTMİŞTİ
Hollywood yıldızı Angelina Jolie de 2 Ocak 2026'da Gazze sınırına giderek yardım görevlileriyle bir araya geldi. Hollywood yıldızı bölgeye giden insani yardımlarla ilgili bilgi almıştı.