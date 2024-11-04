İspanya’dan imdat çığlığı

Tsunami benzeri sel baskınının İspanyol kasabalarını yerle bir etmesinin üzerinden dört gün geçti ve Paiporta'da doğrulanan 214 ölümden ve yüzlerce kayıp nedeniyle yerel medya, kasabayı sel felaketinin 'sıfır noktası' olarak adlandırıyor.

Binlerce gönüllü yardım için sanat merkezinde toplanırken (üstte) Başbakan Pedro Sanchez, fırtınadan kaynaklanan hasarın tsunamiye benzediği ve en çok etkilenen doğu eyaleti olan Valensiya'daki 6 bin güvenlik gücüne ilave 10 bin askerin daha konuşlandırılacağını doğruladı. Sanchez felaketin atlatılması için Avrupa Birliği'nden destek istedi.



KRALA ÇAMUR

Valensiya'da halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez'i protesto etti.Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve Başbakan Sanchez kazarken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe zor anlar yaşadı.