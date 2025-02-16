Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: "Aptalca ve ahmakça bir davranış"

Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

"HALA BEN-GVIR İÇİN ÇALIŞIYOR"

İsrail devlet televizyonu KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy, hapishane idaresini sert bir şekilde eleştirdi. Levy, İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'e atıfta bulunarak, "Görünen o ki hapishane idaresi ve Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi (Esirlere karşı bu tedbirlerin alınması emrini veren kişi) hala (Itamar) Ben-Gvir için çalışıyor." sözlerine yer verdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda da Levy, "Bu, yalnızca dar bir siyasi gündeme hizmet eden aptalca ve ahmakça bir davranış." ifadesini kullandı.

İsrailli askeri analist Avi Benayahu ise söz konusu olayın "korkunç bir mesleki başarısızlığı" yansıttığını söyledi.

Benayahu, "Profesyonel ve etkili bir ulusal medya aygıtı olmadığında ve çeşitli kurumlar arasında net bir koordinasyon olmadığında olan şey budur." değerlendirmesinde bulundu.