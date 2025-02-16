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Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: "Aptalca ve ahmakça bir davranış"

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlere giydirilen üzerinde Davut yıldızı, cezaevi logosu ve "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" yazılı tişörtler tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, başları eğilmiş ve diz çökmeye zorlanmış Filistinli esirlerin dikenli teller arasında sıraya dizildiği görülürken, İsrail basını skandal olayı sert bir dille eleştirdi. Haaretz gazetesi söz konusu fotoğrafları, "aptalca ve sorumsuz bir davranış" olarak nitelendirdirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:39
Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail’i karıştırdı: Aptalca ve ahmakça bir davranış

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    İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'de cezaevi idaresi tarafından Filistinli tutuklulara zorla giydirilen ve üzerinde Davut yıldızı ve cezaevi logosunun yanı sıra Arapça ve İbranice "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" yazılı beyaz tişörtlerin olduğu fotoğraflarını yayınladı.

    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    FİLİSTİNLİ ESİRLERE TİŞÖRT İŞKENCESİ

    Başları aşağıda diz çökmeye zorlanan Filistinli tutukluların bir İsrail hapishanesinin avlusunda dikenli tellerin arasında sıraya girerken fotoğrafları çekilerek servis edildi.

    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    FOTOĞRAFLAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    İsrail'de bazı kesimler Gazze'deki İsrailli esirler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği kaygısıyla Filistinli tutuklarının fotoğraflarının yayınlanmasını eleştirdi.

    "APTALCA VE SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ"

    Haaretz gazetesi söz konusu fotoğrafları, "Gazze'deki İsrailli esirlere olumsuz yansıyabilecek aptalca ve sorumsuz bir davranış" olarak nitelendirerek, cezaevi idaresinin "İsrail'i utanç verici bir duruma sokan" bu kararı hangi gerekçeyle aldığını sorguladı.

    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    "HALA BEN-GVIR İÇİN ÇALIŞIYOR"

    İsrail devlet televizyonu KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy, hapishane idaresini sert bir şekilde eleştirdi. Levy, İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'e atıfta bulunarak, "Görünen o ki hapishane idaresi ve Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi (Esirlere karşı bu tedbirlerin alınması emrini veren kişi) hala (Itamar) Ben-Gvir için çalışıyor." sözlerine yer verdi.

    X hesabından yaptığı paylaşımda da Levy, "Bu, yalnızca dar bir siyasi gündeme hizmet eden aptalca ve ahmakça bir davranış." ifadesini kullandı.

    İsrailli askeri analist Avi Benayahu ise söz konusu olayın "korkunç bir mesleki başarısızlığı" yansıttığını söyledi.

    Benayahu, "Profesyonel ve etkili bir ulusal medya aygıtı olmadığında ve çeşitli kurumlar arasında net bir koordinasyon olmadığında olan şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (AA)Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (AA)

    HÜKÜMET İÇİNDE ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

    İsrail devlet televizyonu KAN haberinde, serbest bırakılan Filistinli tutukluları "tartışmalı sloganlar taşıyan tişörtler giymeye zorlama kararının siyasi liderliğin bilgisi dışında alındığını" iddia ederek şu ifadelere yer verildi:

    "Bu karar, İsrail'in uluslararası imajına zarar verebilecek sorunlu bir davranış olarak görüldüğü için hükümet içinde eleştirilere yol açtı."

    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    KAN haberinde, Filistinli tutuklulara bileklik takmaya zorlanmalarının sonra üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesiyle esirlere uygulanan işlemlerde bir tırmanış olduğu ifade edildi.

    Haberde medyaya servis edilen görüntülerin "istisnai görüntüler" olduğu iddia edilirken, "İsrail'in serbest bırakılan tutuklular aracılığıyla ilettiği mesajlarda her seferinde bir tırmanış gözlemlendiği" ifadelerine yer verildi.

    Filistinli tutuklulara karşı bu "tedbirlerin" alınması emrini veren kişinin Cezaevi Hizmetleri Komiseri Kobi Yakubi olduğu aktarıldı.

    Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden dün serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafetler giydirmişti.

    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: ʺAptalca ve sorumsuz bir davranışʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    HAMAS SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Hamas, İsrail'in esir takası anlaşmasının altıncı turunda serbest bıraktığı Filistinlilere üzerinde Davut yıldızı olan kıyafetler giydirmesini kınayarak şu ifadelere yer verilmişti:

    "İşgalcilerin, kahraman esirlerimizin sırtına ırkçı sloganlar yazmalarını, onlara uyguladığı zulüm ve şiddeti, insancıl hukuku ve uluslararası normları açıkça ihlal etmelerini kınıyoruz. Buna karşın direniş, düşman tutsaklarına yönelik muamelesinde ahlaki değerlere kararlı bir şekilde bağlıdır."

    Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

    Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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