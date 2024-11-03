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İspanya'daki ölümcül sel felaketi! 2500 kişi kayıp

İspanya'daki ölümcül seller, hükümetin ölü sayısının 200'ü geçmesiyle birlikte Valensiya'ya 10.000 asker ve polis göndermesine neden oldu. 2500 kişinin de halen kayıp olduğu belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024
İspanya’daki ölümcül sel felaketi! 2500 kişi kayıp

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İspanya'daki ölümcül seller, hükümetin ölü sayısının 200'ü geçmesiyle birlikte Valensiya'ya 10.000 asker ve polis göndermesine neden oldu. 2500 kişinin de halen kayıp olduğu belirtiliyor.

İspanya'nın en ölümcül doğal afetinde, şu ana kadar 211 ceset çıkarıldı: 202'si Valensiya'da, ikisi komşu Castilla la Mancha'da ve güneydeki Endülüs'te. İspanya'nın Valensiya şehrinin hemen dışındaki Massanassa'da meydana gelen sel felaketinin ardından insanların eşyaları çamurda duruyor. Yoluna çıkan her şeyi süpüren korkunç ani sel felaketinden dört gün sonra, cumartesi günü hala mahsur kalmış arabalarda ve binalarda ceset arıyorlardı. Bilinmeyen sayıda insan (tahminlere göre 2 bin 500) hala kayıp.

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