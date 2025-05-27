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İspanya’da turistlere büyük şok! Su borusu patladı tatilleri çamura battı

İspanya’da tatil bölgesi Costa Del Sol’da yüksek basınçlı su borusu patladı ve otellerin etrafını çamurlu su kapladı. Borulardan fışkıran kahverengi sular turistleri şoke etti.

Giriş Tarihi:
İspanya’da turistlere büyük şok! Su borusu patladı tatilleri çamura battı

İspanya'nın Costa Del Sol bölgesinde tatil yapan İngiliz turistler büyük bir şok yaşadı. Benalmadena'da yer altı borusundaki çatlaktan fışkıran kahverengi suyun kıyıya doğru aktı.

İspanya'da su borusu patlaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırİspanya'da su borusu patlaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SU BORUSU PATLADI TATİL BÖLGESİ ÇAMURA BULANDI

İspanyolca konuşan bir turist, patlamayı bir otelin balkonundan görüntüledi.

İspanya'da su borusu patlaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırİspanya'da su borusu patlaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Pazartesi günü öğleden hemen sonra, Hotel Spa Benalmadena Palace yakınlarındaki sığ sularda kahverengi suyun yayılması üzerine Belediye yetkilileri sarı bayrak uyarısı yaptı.

İspanya'da su borusu patlaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırİspanya'da su borusu patlaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

LAĞIM MI AKTI?

Yetkililer, bulanık suyun patlayan yüksek basınçlı su borusundan kaynaklandığını, bunun denize çamur ve tortu sürükleyen "temiz, içilebilir su" döktüğünü iddia ederek "herhangi bir kirlilik" veya halk sağlığı açısından bir tehlike olmadığını ileri sürdüler.

Olay tespit edildikten sonra, olayın etkisi araştırılıp onarım çalışmalarına başlanmadan su kaçağının derhal durdurulduğu bildirildi.

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