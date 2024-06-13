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Rus savaş gemileri ABD sınırında: Florida’ya sadece 145 km uzaklıkta! Beyaz Saray alarm durumuna geçmişti: Kremlin’den açık tehdit

Rusya’nın nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve üç savaş gemisi Küba’ya ulaştı. Rus savaş gemileri, ABD'nin Florida eyaletinden yaklaşık 145 km uzaktaki Havana Körfezi'ne demir attı. Ukrayna Savaşı’nda tansiyon yeniden yükselirken ABD’nin açık tehdit olarak gördüğü hamle dünyada şok etkisi yarattı. İşte, ABD sınırında savaş ilanı olarak görülen hamle…

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:46 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:56
Rus savaş gemileri ABD sınırında: Florida’ya sadece 145 km uzaklıkta! Beyaz Saray alarm durumuna geçmişti: Kremlin’den açık tehdit

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Aralarında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve bir fırkateynin de bulunduğu dört Rus donanma gemisi, Küba'ya ulaştı.

FLORİDA'YA 145 KM UZAKLIKTA SAVAŞ GEMİLERİ

Rus savaş gemileri, ABD'nin Florida eyaletinden yaklaşık 145 km uzaktaki Havana Körfezi'ne demir attı.

Rusya savunma bakanlığı, Amiral Gorshkov firkateyninin ve Kazan denizaltısının Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silahların taşıyıcıları olduğunu söyledi. Daha önce Atlantik'te füze tatbikatları düzenlemişlerdi.

Küba dışişleri bakanlığı, gemilerin hiçbirinde nükleer silah bulunmadığını ve beş günlük ziyaretlerinin bölgeye yönelik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

ABD'DEN YAKIN TAKİP

ABD'li yetkililer ziyareti yakından takip ettiklerini söylüyor.

CBS'nin haberine göre ABD Donanması, Küba'ya yaklaşan Rus gemilerini takip etmek için deniz insansız hava araçlarını da kullandı.

KÜBA'DAN "DOSTANE GEMİLER" İDDİASI

Küba hükümeti 12-17 Haziran'da Rusya'dan üç gemi ile bir nükleer denizaltının başkent Havana'daki limana yanaşacağını bildirmişti.

Küba'dan yapılan açıklamada "hiçbiri nükleer silah taşımayan gemilerin bölge için bir tehdit oluşturmadığının garantisini verdiğikleri" belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu ziyaret Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostane ilişkilere tekabül ediyor ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ABD SINIRINDA AÇIK TEHDİT

Üç savaş gemisi ve güçlü bir nükleer denizaltının ABD'ye bu kadar yakın bir noktaya konuşlandırılması, açık tehdit olarak görülüyor.

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RUSYA'DAN "ASİMETRİK ADIM" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Almanya ve ABD gibi Batılı ülkelerin daha sonra Rus topraklarında kullanılan silahları sağlaması durumunda Moskova'nın "asimetrik" adımlar atabileceğini söylemişti.

ABD'li bir yetkili ise çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın deniz tatbikatları yapmak üzere Karayipler bölgesine savaş gemileri göndermeyi planladığını ve Washington'ın bu gemilerin gelişini tehdit olarak görmesine rağmen ABD Donanması'nın tatbikatları izleyeceğini belirtmişti.

Rusya ile Küba arasındaki ilişkiler, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Putin'in 2022'de yaptığı görüşmeden bu yana yakınlaştı. İki lider geçtiğimiz ay Kızıl Meydan'da 9 Mayıs düzenlenen yıllık askeri geçit töreni için bir araya gelmişti.

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