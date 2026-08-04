112 kişilik aile enkaz altından çıkarıldı: Filistinlilerden "soykırım" tepkisi

Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, 2023 yılında İsrail hava saldırısında yıkılan evlerinin enkazı altında kalan El-Hassayna ve Abu Sharia ailelerine mensup 112 kişinin naaşını üç yıl sonra çıkardı.

Gazze'de 3 yıl önce katledilen aynı aileden 112 kişi için cenaze töreni. Fotoğraflar: Reuters

İSRAİL TÜM AİLEYİ KATLETTİ

Tek bir hava saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden 112 kişi için Gazze Şehri'nde geniş katılımlı bir toplu cenaze töreni düzenlendi.