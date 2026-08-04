112 kişilik aile enkaz altından çıkarıldı: Filistinlilerden "soykırım" tepkisi
İsrail’in 2023 yılındaki hava saldırısında yıkılan evlerinin enkazından 3 yıl sonra çıkarılan El-Hassayna ve Abu Sharia ailelerine mensup 112 kişi için Gazze Şehri'nde toplu cenaze töreni düzenlendi. Tek bir saldırıda aynı aileden yüzü aşkın kişinin katledilmesine tepki gösteren Filistinliler yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.
Giriş Tarihi:
Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, 2023 yılında İsrail hava saldırısında yıkılan evlerinin enkazı altında kalan El-Hassayna ve Abu Sharia ailelerine mensup 112 kişinin naaşını üç yıl sonra çıkardı.
İSRAİL TÜM AİLEYİ KATLETTİ
Tek bir hava saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden 112 kişi için Gazze Şehri'nde geniş katılımlı bir toplu cenaze töreni düzenlendi.
NAAŞLARINA 3 YIL SONRA ULAŞILDI
4 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törene katılan Filistinliler, uzun süre enkaz altında kaldıktan sonra naaşlarına ulaşılan yakınlarını son yolculuklarına uğurladı. Katılımcılar ve yerel yetkililer, tek bir saldırıda aynı aileden yüzü aşkın kişinin katledilmesine tepki göstererek yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya