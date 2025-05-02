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Hindistan'da yemekhane skandalı! Tabaktan yılan çıktı yüzlerce öğrenci zehirlendi

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Mokama kentinde bir okulun yemekhanesinde öğrencilere servis edilen yemekte yılan çıktı. İddiaya göre okul aşçısı, yılanı yemekten çıkararak servise devam etti. Çok sayıda öğrenci yılanlı yemeğin ardından hastanelik olurken halk sokaklara döküldü.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:00
Hindistan’da yemekhane skandalı! Tabaktan yılan çıktı yüzlerce öğrenci zehirlendi

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Hindistan'da okul yemekhanesinde servis edilen yemeklerde yılan çıktı. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), Bihar eyaletinin Mokama kentinde bir devlet okulunda yaşanan skandal olayla ilgili açıklama yaptı.

YEMEKTEN YILAN ÇIKTI AŞÇI SERVİSE DEVAM ETTİ

Hindistan'da 24 Nisan'da, 500 öğrenciye ücretsiz olarak sunulan öğle yemeğinde ölü bir yılan bulundu. İddiaya göre okul aşçısı, yılanı yemekten çıkararak servise devam etti.

Hindistan'da okul yemeğinde ölü yılan bulundu, DHAHindistan'da okul yemeğinde ölü yılan bulundu, DHA

ÖĞRENCİLER HASTANELİK OLDU

Yemeği tüketen birçok öğrenci rahatsızlandı; en az 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından halk büyük tepki gösterdi. Öfkeli gruplar, karayolunu trafiğe kapatarak okul yönetimini ihmalkarlıkla suçladı ve çocukların sağlığının tehlikeye atıldığını dile getirdi.

Hindistan'da okul yemeğinde ölü yılan bulundu, Görsel yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan'da okul yemeğinde ölü yılan bulundu, Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

YILAN AYAKLANMASI

NHRC, çocukların sağlık durumuna ilişkin detaylı bir raporu iki hafta içinde sunmaları için Bihar polisi ve yerel yetkililere çağrıda bulundu. Komisyon açıklamasında, "İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına gelir" denildi. Halk ise olayın ardından sokaklar döküldü.

Hindistan, dünyanın en büyük ücretsiz okul yemeği programlarından birine sahip. Ancak geçmişte de benzer vakalar yaşanmıştı; 2013 yılında bir okulda tarım ilacı karışan yemek nedeniyle 23 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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