Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova ise daha sonra yaptığı açıklamada, Darçiyev'in Moskova'da kronik bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

RUSYA DIŞİŞLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darçiyev'in deneyimli bir yönetici ve ABD konusunda uzman bir diplomat olduğunu belirtti. Açıklamada, Darçiyev'in Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptığı vurgulandı.

Diplomatın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakanlık, Darçiyev'in hatırasının yaşatılacağını ifade etti.

ALEKSANDR DARÇİYEV KİMDİR?

Aleksandr Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu.

Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983 yılında mezun olan Darçiyev, diplomatik kariyerine 1992'de başladı. Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevler üstlenen Darçiyev, 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, ABD ile ilişkilerin yönetilmesinde rol aldı.