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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti! Moskova'dan açıklama

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan deneyimli diplomatın vefatını duyurarak ailesine başsağlığı diledi. İlk açıklamada ölüm nedeni belirtilmezken Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, Darçiyev'in Moskova'da kronik bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti! Moskova'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada, Washington Büyükelçisi Darçiyev'in 66 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, diplomatın vefatından duyulan üzüntüyü dile getirirken Darçiyev'in Rus dış politikasında uzun yıllar önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

DARÇİYEV'İN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığının ilk duyurusunda Darçiyev'in aniden yaşamını yitirdiği belirtilirken ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova ise daha sonra yaptığı açıklamada, Darçiyev'in Moskova'da kronik bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zaharova, hastalığın türüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti! Moskova'dan açıklama-2

RUSYA DIŞİŞLERİNDEN TAZİYE MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darçiyev'in deneyimli bir yönetici ve ABD konusunda uzman bir diplomat olduğunu belirtti. Açıklamada, Darçiyev'in Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptığı vurgulandı.

Diplomatın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakanlık, Darçiyev'in hatırasının yaşatılacağını ifade etti.

ALEKSANDR DARÇİYEV KİMDİR?

Aleksandr Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu.

Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983 yılında mezun olan Darçiyev, diplomatik kariyerine 1992'de başladı. Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevler üstlenen Darçiyev, 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, ABD ile ilişkilerin yönetilmesinde rol aldı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti! Moskova'dan açıklama-3

MART 2025'TE WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ OLARAK ATANMIŞTI

Darçiyev, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.

ABD-Rusya ilişkilerinin yoğun diplomatik temaslara sahne olduğu dönemde görev yapan Darçiyev, Şubat 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-ABD görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık etmişti.

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Ebru Bektaş
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