İsmail Haniye’nin fotoğrafına ‘elendi’ mesajı! ABD’nin suikasttan haberi var mıydı? Herkes onu işaret ediyor: Kim bu Mossad ajanı Amit Nakesh

KİM BU MOSSAD AJANI AMIT NAKESH?

İsrailli hesaplar, ayrıca, Haniye'nin Amit Nakesh isimli bir Mossad ajanı tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. İddiaya göre Nakesh, daha önce de Mossad'ın düzenlediği pek çok suikastta yer almıştı.

İsrailli hesaplar geçtiğimiz aylarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülen Hamas yöneticisi Salih el Aruri ve bugün suikastta şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin fotoğrafını üzerlerinde çarpı işareti ile paylaşırken sırada İran dini lideri Hamaney'in olduğunu işaret ediyor.

ABD'DEN SUİKASTA ORTAKLIK SORUSUNA CEVAP

Haniye suikastında gözler İsrail'e dönerken ABD'nin suikasttan daha önce haberdar olduğu da iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ise İsrail'in Hamas liderinin suikastındaki rolü ve ABD'nin bundan önceden haberdar olup olmadığına yönelik sorusuna "Bu konuda size verebileceğim bir şey yok" cevabını verdi.

Uluslararası basında ise Haniye suikastının ardından bölgesel savaş korkusu patlak verdi.