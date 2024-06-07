AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI Başkan Erdoğan Mette'ye yapılan saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadesini kullandı.