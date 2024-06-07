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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı! Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberleri... Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'da saldırıya uğradı. Başkan Erdoğan Mette'ye yapılan saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 22:58 Güncelleme 08 Haziran 2024, 17:07
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı! Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen dün (7 Haziran) başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı anlatan görgü tanıkları, olayda Frederiksen'in yaralanmadığını bildirdi.

Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktardı.

Olayın meydana geldiği Kultorvet Meydanı'ndaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise BT'ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra Frederiksen'i gördüğünü, yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Kasper Jorgensen isimli bir başka görgü tanığı da Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Frederiksen'in koruma görevlilerinden bir erkek ile bir polis memurunun saldırganı yakaladığını gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, Frederiksen'e saldırmak suçundan gözaltına alınan 39 yaşındaki erkeğin öğle saatlerinde Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağını bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI
Başkan Erdoğan Mette'ye yapılan saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

AB'DEN KINAMA

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirerek destek mesajları paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadesini kullandı.

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