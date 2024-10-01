İki ülke hava sahasını kapattı: Uçuşlar iptal edildi!

İsrail ile İran arasında yükselen gerilim iki ülke arasında füzelerin havada uçuşmasına neden oldu. İran'ın balistik füzeler ile İsrail'e karşılık vermesi ile birlikte hava sahasında güvenlik azaldı. Bölgede yapılacak uçuşlar iptal edildi...
"YARIN SABAHA KADAR İPTAL EDİLDİ"
İran hava sahasını geçici olarak kapattı (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cafer Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi. Yazerlu, "Bölgedeki durum ve füze saldırıları nedeniyle uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşlar yarın sabah 10.00'a kadar iptal edilmiştir." dedi.
Yeni uçuş seferlerine dair ileriki saatlerde duyuru yapılacağını aktaran İranlı yetkili, yolcuların endişelenmemelerini gerekirse tüm bilet ücretlerinin iade edileceğini kaydetti.
Irak güvenliği sağlamak için hava sahasını kapattı (Takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)
"GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN KAPATTIK"
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi ise, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.