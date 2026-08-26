İşgal için fon toplayacaktı: Kanada'dan İsrailli aşırı sağcı Aryeh King'e vize engeli

Batı Şeria. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

İŞGAL İÇİN FON TOPLAYACAKTI

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Kanada hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinin gasbedilmesindeki rolü ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) karşıtı kampanyalarıyla bilinen King'in vizesini iptal etti.

Haberde, Kudüs'te aşırı sağcı bir aktivist olan King'in, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik girişimleri için fon toplamak amacıyla Kanada'da düzenlenecek bir etkinliğe katılmasının planlandığı aktarıldı.