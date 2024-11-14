İş dünyasının en güçlü 100 ismini açıklandı: Elon Musk, Jensen Huang...

Dünyaca ünlü iş dergisi Fortune en güçlü 100 kişiyi açıkladı. Listenin tepesinde yine teknoloji devleri yer aldı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler sıralandı. Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ilk sıraya yazıldı. Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zeka patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı. ABD'deki Türk işadamı Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya da listeye 83'üncü sıradan girmeyi başardı. Ulukaya'nın Türkiye'den 1994'te ABD'ye göç ettiği, 2005'te de aldığı krediyle New York'un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın aldığı aktarıldı.

İŞ'TE ON'LAR

1- Elon Musk

2- Jensen Huang

3- Satya Nadella

4- Warren Buffet

5- Jamie Dimon

6- Tim Cook

7- Mark Zuckerberg

8- Sam Altman

9- Mary Barra

10-Sundar Pichai