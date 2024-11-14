PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İş dünyasının en güçlü 100 ismini açıklandı: Elon Musk, Jensen Huang...

Fortune dergisi iş dünyasının en güçlü 100 ismini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
İş dünyasının en güçlü 100 ismini açıklandı: Elon Musk, Jensen Huang...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyaca ünlü iş dergisi Fortune en güçlü 100 kişiyi açıkladı. Listenin tepesinde yine teknoloji devleri yer aldı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler sıralandı. Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ilk sıraya yazıldı. Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zeka patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı. ABD'deki Türk işadamı Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya da listeye 83'üncü sıradan girmeyi başardı. Ulukaya'nın Türkiye'den 1994'te ABD'ye göç ettiği, 2005'te de aldığı krediyle New York'un kuzeyinde bir yoğurt fabrikası satın aldığı aktarıldı.

İŞ'TE ON'LAR
1- Elon Musk
2- Jensen Huang
3- Satya Nadella
4- Warren Buffet
5- Jamie Dimon
6- Tim Cook
7- Mark Zuckerberg
8- Sam Altman
9- Mary Barra
10-Sundar Pichai

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Vakıf Katılım
Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber’de tek tek incelendi! Cenazeyi Nevzat burada görmüştü
Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Trendyol
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemi başlatacağız | Liste başı CHP’li belediyeler
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı
SON DAKİKA