Berlin’de savaş hazırlığı: 1000 Sayfalık gizli strateji Alman basınında

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (F.A.Z.) haberine göre, Alman Silahlı Kuvvetleri, hükümetin onayladığı "Alman Operasyonel Planı" çerçevesinde özel sektöre yönelik eğitimler düzenliyor.

Detayları gizli tutulan ve 1000 sayfadan oluşan planın ilk tanıtımı, Hamburg Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

1000 sayfadan oluşan rapor, Hamburg Ticaret Odası'nda sunuldu

RAPORDA STRATEJİK KORUMA VE RUSYA'YA KARŞI TEDBİRLER SUNULDU

Plan, askeri açıdan korunması gereken tüm yapı ve altyapıların kapsamlı bir listesini içeriyor. Ayrıca, savunma veya kriz durumlarında atılacak adımlara dair ayrıntılı stratejiler sunuluyor. NATO'nun doğu kanadında, özellikle Rusya'ya karşı caydırıcı önlemler de bu planın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Almanya'nın hazırladığı bu plan, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Almanya, savaş durumunda doğuya sevk edilmesi planlanan on binlerce, hatta yüz binlerce asker, silah, gıda, ilaç ve diğer malzemeler için stratejik bir lojistik merkezi olarak konumlanmaya hazırlanıyor.

Planda askeri açıdan korunması gereken tüm yapı ve altyapıların listesi yer alıyor

KRİTİK TATBİKATLAR DEVREDE

Yakın zamanda gerçekleştirilen "Red Storm Alpha" tatbikatında liman tesislerinin korunması üzerine çalışmalar yapıldı. Bu tatbikat, özellikle gözetleme girişimlerini önleme ve sabotaj faaliyetlerini engellemeye odaklandı.

Daha geniş kapsamlı bir diğer tatbikat olan "Red Storm Bravo" ise lojistik ve nakliyat süreçlerini test etmeyi hedefliyor. Almanya'nın bu hazırlıkları, hem ulusal güvenliği güçlendirme hem de NATO'nun doğu kanadındaki operasyonel kabiliyetini artırma amacı taşıyor.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), şirketler ve sivil kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Hamburg'da özel bir etkinlik düzenledi. Toplantıda, Bundeswehr Hamburg Bölge Komutanı Yarbay Jörn Plischke, şirket temsilcilerine somut öneriler sundu.

Plischke, her yüz çalışana karşılık en az beş ekstra kamyon şoförü yetiştirilmesini tavsiye etti. Bu öneri, Almanya'daki kamyon şoförlerinin yüzde yetmişinin Doğu Avrupa kökenli olması ve savaş durumunda bu kişilerin ülkelerine dönebileceği ihtimaline dayanıyor.

Bu tavsiye, savaş senaryolarında lojistik kapasitenin korunmasına yönelik bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Özel şirketlere hazırlıklı olun çağrısı yapıldı

BUNDESWEHR'DEN ŞİRKETLERE KRİZ PLANI ÇAĞRISI: "ÖZ YETERLİLİĞİNİZİ ARTIRIN"

Hamburg'daki etkinlikte konuşan Bundeswehr Hamburg Bölge Komutanı Yarbay Jörn Plischke, şirketlere kriz dönemlerinde çalışanlardan ne beklendiğini açıkça belirleyen bir plan hazırlamaları çağrısında bulundu.

Plischke, güvenlik farkındalığının önemine vurgu yaparak, "Çalışanlarınızın güvenlik konularında farkındalık geliştirmesi önemli. Örneğin, bir yedek jeneratör ya da bağımsız bir enerji kaynağı düşünmelisiniz." dedi.

Bu öneriler, şirketlerin savaş ya da kriz durumlarında operasyonlarını sürdürebilmeleri için öz yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

Siber saldırı ve sabotaj risklerine karşı uyarı yapıldı

SİBER SALDIRI RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, liman ve diğer kritik altyapıların askeri amaçlarla kullanılması halinde siber saldırı ve sabotaj risklerinin artacağına dikkat çekti.

Bu tehditlere karşı, Hamburg'da kriz yönetimi ve sivil savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40'tan fazla yeni pozisyon oluşturuldu. Alınan bu önlemler, kentin stratejik altyapısını korumayı ve olası risklere hazırlıklı olmayı hedefliyor.

Almanya, acil durumlarda şirketler üzerinde geniş çaplı müdahale yetkisine sahip

ALMANYA'NIN SAVUNMA STRATEJİSİ: "YAŞAYAN DOKÜMAN" İLE HIZLI ADAPTASYON

Almanya'nın yasal düzenlemeleri, acil durumlarda şirketler üzerinde geniş çaplı müdahale yetkisi tanıyor. Örneğin, savaş durumunda devlet, ekonomik kaynakları planlı bir şekilde yönlendirme hakkına sahip. Bunun en somut örneklerinden biri, geçmişteki gaz tedariki krizinde alınan hızlı ve etkili önlemlerle yaşandı.

Bundeswehr, savunma stratejisini sürekli güncellenebilir bir "yaşayan doküman" olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, planın değişen koşullara hızla uyum sağlamasını ve gelecekteki olası tehditlere karşı esnekliğini korumasını hedefliyor.