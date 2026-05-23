İran'dan yeni NOTAM iddiasına yalanlama: Uçuşlar devam ediyor
İran Sivil Havacılık Kurumu, sosyal medyada dolaşan “yeni NOTAM yayımlandı” iddialarını yalanladı ve ülkede hava sahası operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü açıkladı.
İran, yeni bir NOTAM yayımlandığına ilişkin haberleri yalanlayarak ülkenin hava sahası koşullarının normal seyrinde devam ettiğini ve uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.
"UÇUŞLAR PLANLANDIĞI GİBİ SÜRMEKTEDİR"
İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, sosyal medyada dolaşıma giren "İran tarafından yeni bir NOTAM yayımlandığı" yönündeki iddialar üzerine Sivil Havacılık Kurumu bir açıklama yaptı.
Açıklamada, NOTAM yayımlandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ülkenin hava sahası koşulları her zamanki gibi devam etmekte ve uçuşlar planlandığı gibi sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya