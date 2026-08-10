Mekke Anlaşması sonrası İran'dan net mesaj: "Endişe duymamız için bir neden bulunmuyor"

Bekayi, bölge ülkelerinin ABD ve bölge dışındaki aktörlerin güvenlik sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna vardığını ifade etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgedeki yankısını sürdürüyor. Anlaşmaya ilişkin Tahran'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmanın İran'a karşı olduğuna ilişkin endişe duymaları için bir neden bulunmadığını belirtti.

Bekayi, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki dostluk ve kültürel bağlara dikkati çekerek, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge ülkelerinin güvenlik konusunda farklı bir yaklaşım benimsediğini gösterdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasında Türkiye ve Pakistan'ın İran'a komşu ülkeler olduğuna da işaret etti.

"Aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan üç ülke Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan, bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor."

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran yönetimi, Mekke Anlaşması'nı olumlu karşıladığını belirtti.

BEKAYİ: BÖLGE ÜLKELERİ ABD'YE İTİMAT EDEMEZ

Bekayi, söz konusu anlaşmanın, bölge ülkelerinin ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenlik sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı iş birliği niteliği taşıyor.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi iş birliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.