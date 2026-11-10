Hamilton, El Ariş’teki yardım depolarında insani destek hazırlıklarını inceledi. (Foto: AA)

REFAH SINIR KAPISI GAZZE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı, özellikle ağır hasta ve yaralı Filistinlilerin yurt dışında tedaviye erişmesi açısından önemli bir geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle bölgede sağlık hizmetlerine, gıdaya, temiz suya ve barınma malzemelerine duyulan ihtiyaç devam ediyor.

Mısır'ın El Ariş kenti ise Gazze'ye gönderilen uluslararası insani yardımların hazırlanması ve koordinasyonunda önemli bir lojistik merkez olarak kullanılıyor.