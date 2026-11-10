Dünyanın tanıdığı Formula 1 yıldızı Gazze sınırına gitti! Lewis Hamilton'dan insani yardım ziyareti
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını yerinde görmek için Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Kuzey Sina Valisi Halid Mücavir'in eşlik ettiği Hamilton, Filistinli yaralıların tedavi süreçleri ve Gazze'ye gönderilen yardımlar hakkında bilgi aldı. Dünyaca ünlü pilot, Mısır Kızılayının El Ariş'teki yardım depolarını da ziyaret etti.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 10 Kasım 2026'da Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde bulunan Refah Sınır Kapısı'na gitti.
El Ariş Uluslararası Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Halid Mücavir tarafından karşılanan Hamilton, daha sonra Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapısının Mısır tarafında incelemelerde bulundu.
Hamilton'ın ziyareti, İsrail'in saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle yardım çalışmalarının önemini koruduğu bir dönemde gerçekleşti.
FİLİSTİNLİ YARALILARIN TEDAVİ SÜRECİNİ İNCELEDİ
Kuzey Sina Valisi Mücavir, ziyaret sırasında Hamilton'a Gazze Şeridi'nden Mısır'a getirilen hasta ve yaralıların kabul süreçleri hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, Filistinli yaralıların sınır kapısından geçirilmesi, hastanelere sevk edilmesi ve gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasına yönelik uygulamalar ele alındı.
Hamilton'a ayrıca Gazze'ye ulaştırılacak gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin sevkiyatına ilişkin çalışmalar anlatıldı.
MISIR KIZILAYININ YARDIM DEPOLARINA GİTTİ
Refah Sınır Kapısı'ndaki incelemelerinin ardından Hamilton, Mısır Kızılayının El Ariş kentindeki lojistik yardım tesislerini de ziyaret etti.
İngiliz pilot, Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması, depolanması ve sevkiyatının koordinasyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bölgedeki yardım ekipleriyle bir araya gelen Hamilton, insani yardım faaliyetlerini yakından gözlemledi.
REFAH SINIR KAPISI GAZZE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı, özellikle ağır hasta ve yaralı Filistinlilerin yurt dışında tedaviye erişmesi açısından önemli bir geçiş noktası olmayı sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle bölgede sağlık hizmetlerine, gıdaya, temiz suya ve barınma malzemelerine duyulan ihtiyaç devam ediyor.
Mısır'ın El Ariş kenti ise Gazze'ye gönderilen uluslararası insani yardımların hazırlanması ve koordinasyonunda önemli bir lojistik merkez olarak kullanılıyor.
7 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU! İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARIYLA DA TANINIYOR
Formula 1 tarihinin en başarılı isimleri arasında gösterilen Lewis Hamilton, kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu ve 105 Grand Prix zaferi elde etti.
41 yaşındaki İngiliz pilot, pistlerdeki başarılarının yanı sıra eğitim, eşitlik ve insani yardım alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.
Hamilton, 2021 yılında gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarını geliştirmek amacıyla Mission 44 adlı vakfı kurdu. İngiliz pilotun vakfın çalışmalarına kişisel servetinden 20 milyon sterlin ayırdığı açıklandı.