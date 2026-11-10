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ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü

ABD’nin California eyaletindeki havalimanında hareket halindeki küçük uçak kontrolden çıkarak ters döndü. Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulan iki kişinin yaşadığı şok atlatılamazken, yetkililer dev bir yolcu uçağından yayılan güçlü hava akımının kazaya yol açıp açmadığını araştırıyor.

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ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü

ABD'de havalimanında taksi yapan küçük uçak ters döndü.

ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü-2

ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Taksi yapan Cessna 172 tipi küçük uçak ters döndü. Uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, yakındaki bir yolcu uçağından gelen güçlü bir hava akımının uçağın ters dönmesine neden olup olmadığını araştırıyor. Küçük uçak taksi yaptığı sırada United Airlines'a ait yolcu uçağı pistte bekliyordu.

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ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü-4 ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü-5 ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü-6
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