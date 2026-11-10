ABD'den gelen görüntüler korkuttu! Havalimanında kaza: Taksi yapan uçak ters döndü
ABD’nin California eyaletindeki havalimanında hareket halindeki küçük uçak kontrolden çıkarak ters döndü. Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulan iki kişinin yaşadığı şok atlatılamazken, yetkililer dev bir yolcu uçağından yayılan güçlü hava akımının kazaya yol açıp açmadığını araştırıyor.
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ABD'de havalimanında taksi yapan küçük uçak ters döndü.
ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Taksi yapan Cessna 172 tipi küçük uçak ters döndü. Uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, yakındaki bir yolcu uçağından gelen güçlü bir hava akımının uçağın ters dönmesine neden olup olmadığını araştırıyor. Küçük uçak taksi yaptığı sırada United Airlines'a ait yolcu uçağı pistte bekliyordu.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya