Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile anlaşmak için hazır olduklarını belirterek, ateşkes değil barış anlaşması ve her iki ülkenin güvenliğinin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Putin, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir röportajında, "Toprak kaybını kabul etmeye hazır olduğunu" söylemesini değerlendirdi.

Rusya'nın kontrolüne geçen toprakları kasteden Putin, "Burası onların (Ukrayna'nın) toprağı değil. Burası tarihi Rusya'nın toprağıdır. Üstelik bu topraklarda yaşayan insanlar, ilk olarak devlet bağımsızlığı için, ikinci adım olarak da Rusya Federasyonu ile yeniden birleşmek için oy kullandılar. Dolayısıyla herhangi bir toprak kaybından söz etmenin yersiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.